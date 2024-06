Ani v 45 letech nekončí. Legenda Hübl přidá s Lukešem další sezonu v Chomutově

Svou 29. mezi dospělými.

V 45 letech. Vlastně v šestačtyřiceti, narozeniny slaví v srpnu.

A v první lize, kam Piráty dotáhl.

„Už jsem s tím moc nepočítal,“ přiznal Hübl v tiskové zprávě. „Ale sezona se povedla, splnili jsme cíl a já po oslavách zjistil, že zase tak unavený a domlácený nejsem. Nějaký čas na rozmyšlenou jsem si vzal, abych si hlavu nastavil tak, že sezonu odehraju celou, pokud to zdraví dovolí.“

V uplynulém ročníku druhé ligy Hübl v 59 zápasech posbíral úctyhodných 90 bodů (32+58)! Pokračovat bude i jeho hokejové dvojče František Lukeš, který je proti němu ještě mladík, je mu 41 let.

Piráti jsou nadšení, že nezmar pokračuje. „Koukal jsem na to i z jeho strany a nedivil bych se, kdyby skončil. Loučil by se v uvozovkách na vrcholu, po postupu a oslavách s klubem, kde vyrostl. Ale jsem rád, že si to ještě prodlouží,“ potěšil i Jiřího Sochora, spolumajitele a místopředsedu klubu.

Sochor bude číslo 26 postupně připravovat k přestupu na druhý břeh, tedy do pozice funkcionáře. Už v Litvínově, kde prožil nejslavnější časy a získal i historický titul, působí jako skaut. „Máme dohodu, že mu začnu předávat své zkušenosti a zasvěcovat ho do řízení. Chtěl bych, aby tady začal dělat manažerskou práci.“

Zatím však jeho hlavní role bude stále na ledě a v kabině. Chomutovský trenér a sportovní manažer Martin Pešout si od veterána hodně slibuje i v první lize, kterou Piráti zahájí 14. září na ledě Poruby.

„Taková osobnost v kabině znamená, že ostatní hráči se nevykašlou na žádný trénink, na žádné video. Nikdo si nedovolí něco vypustit ani o deset procent,“ uvedl Pešout na klubovém webu. „To je důležité pro trenéra a pro výkon celého týmu. Má to pozitivní vliv i na atmosféru v kabině. A tým nikdy nebude hrát dobře, pokud se hráči nebudou do kabiny těšit. Hübl i Lukeš pořád mají na to, aby v první lize hráli pro náš tým důležitou roli.“