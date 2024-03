Třinec potřetí přemohl Budějovice. Kometa venku zabrala a vrací se do série

Dva identické výsledky, ke kterým vedl podobně vyrovnaný průběh.

Třinec i Kometa o svých triumfech rozhodli ve třetích třetinách. Obhájce extraligového triumfu v ní rozčísl dlouho nerozhodný stav, Kometa se zase vzepjala k obratu.

V pátek budou Budějovice v druhém domácím utkání odvracet konec v play off. Brno si naopak zajistilo, že se minimálně ještě jednou představí před svými fanoušky v moravské metropoli.

V první třetině zápasu mezi Budějovicemi a Třincem padlo více gólů než v předchozích dvou zápasech dohromady. Za stavu 2:3 odcházeli do kabin šťastnější hosté.

Ve druhé části sice domácí vyrovnali díky druhé brance Adama Kubíka, ve třetí třetině však Třinci třetí triumf v sérii zajistil další dvougólový střelec Hudáček.

Oťukávání střelami z dlouhé vzdálenosti v 6. minutě ukončil nenápadnou akcí právě Hudáček. Slovenský útočník podle zvyku nahodil ze středního pásma do útočného a pospíchal za pukem. V předbrankovém prostoru ho dostihl dříve než obránci Budějovic a střelou k bližší tyči překvapil Dominika Hrachovinu.

O pár chvil později poprvé v sérii lovil puk ze sítě i třinecký brankář. V 10. minutě se v signalizované výhodě ocitl zcela volný před brankou Kubík, jehož ke gólové střele vybídl pohlednou přihrávkou zpoza branky Filip Přikryl. Marek Mazanec na pohotovou ránu nad rameno nereagoval.

V 15. minutě vrátil hostům vedení David Cienciala, který využil vůbec prvního vyloučení Budějovic v sérii. Hudáček mu přes celou šířku pásma poslal poskakující puk, který Cienciala umístil mezi betony Hrachoviny.

Brankář Dominik Hrachovina inkasuje druhou branku ve třetím utkání čtvrtfinále.

Divokou první část jako by vystihoval osud Milana Gulaše tři minuty před jejím koncem.

Gulaš nejprve v oslabení tečoval ránu Miloše Romana od modré a nešťastně poslal puk, letící jinak mimo, přímo do horního růžku vlastní brány. Budějovický kanonýr však zůstal na ledě a hned si napravil chuť. Jáchym Kondelík šikovně podržel puk za branku, nahrál Gulašovi připravenému na pravém kruhu a ten si připsal první branku v sérii.

Ve 26. minutě Budvar aréna zajásala do třetice. Přikrylovu střelu do betonu vyrazil Mazanec pouze na hokejku připraveného Kubíka. Ten s poklidem zasunul kotouč do odkryté branky vedle roztaženého brankáře Třince a svým druhým gólem vyrovnal na 3:3.

Domácí byli blízko prvnímu vedení v sérii ve 36. minutě. V přečíslení dva na jednoho se proti Josefu Koláčkovi nadvakrát zaskvěl Mazanec. Následná střela Jakuba Valského jen těsně minula odkrytou klec.

Zdeněk Moták diriguje hráče Třince ve třetím čtvrtfinálovém zápase.

Zkraje závěrečné části si brejk vyzkoušeli i Oceláři. Daniel Voženílek trefil po nahrávce Martina Růžičky v těžké pozici pouze tyč. Blízko brance byli Jihočeši při vyloučení Tomáše Kundrátka, rychlou kombinaci však Přikryl zakončil pouze do skvěle postaveného Mazance.

Rozhodující gól utkání byl asi tím vůbec nejúpornějším. V 51. minutě vyšel z nepřehledné skrumáže před brankou Hrachoviny s pukem na holi Hudáček. Přehodil si ho na bekhend a umístil ho do sítě. Hosté mohli náskok navýšit dvě a půl minuty před koncem. Marko Daňo se rozhodl zakončit samostatný nájezd mezi betony Hrachoviny, ten však jeho úmysl přečetl.

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Dostali jsme laciné branky. Bohužel jsme udělali faul, hned jsme byli potrestaní. I když jsme se na to připravovali, přišla křížná přihrávka a inkasovali jsme. Pro nás je to teď samozřejmě hodně složité. Ze stavu 1:3 jsme se dostali na 3:3 a cítili, že bychom ten bod mohli utrhnout, ale pak přišel bohužel opět takový nešťastný gól po našem nesmyslném zakázaném uvolnění. Udělali jsme jednu chybu a soupeř to potrestal. Na tuhle příležitost si prostě počká a my jsme mu ji nabídli. Nedá se nic dělat, zítra je nový den a budeme chtít pro diváky tady urvat alespoň bod, abychom se ještě podívali do Třince a zkusili se sérií ještě něco udělat. Dneska jsme se přesvědčili, že to jde, ale musíme se vyvarovat těch chyb.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Já jsem strašně rád, že jsme získali další bod, nicméně všichni v kabině víme, že jsme dnes nehráli dobře. A to pro nás musí být jakýsi vykřičník, varování. Hlavně ve druhé třetině jsme měli problémy s přečíslením domácích, kdy nám párkrát ujeli tři na dva i dva na jednoho a jednou nám z toho dali gól. Vyplývalo to ale z našich chyb v útočném pásmu. Před třetí třetinou jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme. V té třetí třetině už jsme pak hráli hokej, který potřebujeme hrát. Hráči si zaslouží poděkování a gratulaci k třetímu bodu.“

Ještě v polovině druhé třetiny svítilo v Litvínově nad ledovou plochou skóre 2:2. Když svojí druhou brankou v utkání a sedmou v play off rozčísl vyrovnané skóre domácí hrdina Brit Kirk, zdálo se, že bude Litvínov následovat Třinec.

Na rozdíl od druhého utkání série ale tentokrát nenásledovaly další branky Litvínova, nýbrž obrat. O triumfu Brna rozhodli v rychlém sledu Jakub Flek a Daniel Gazda.

Úvod utkání si hosté zkomplikovali dvěma vyloučeními. Na trestnou lavici mířil nejprve za podražení Flek, po vypršení jeho trestu pak pykal za hrubost i Kristián Pospíšil. Paradoxně se však k největší šanci propracovala Kometa.

Marek Zaťovič šikovně vypíchl kotouč na modré čáře, v samostatném nájezdu však tváří v tvář Mateje Tomka, hrdinu prvních dvou utkání, nepřekonal.

Ve 12. minutě Severočeši vybojovali kotouč v útočném pásmu. Převzal si ho Nicolas Hlava, který z levého rohu vyslal skrytou ránu do pravé tyče Dominika Furcha.

Bezbrankový stav utnul hned na začátku další části Kirk, který převzal ve středním pásmu zadovku Petra Koblasy, přehnal se přes brněnského obránce, přehodil si puk na forhend a překonal Furcha.

Zdeněk Okál (vlevo) bojuje o kotouč s Liamem Kirkem z Litvínova.

Kometa se ještě ve druhé třetině vzepjala.

Ve 23. minutě našel Andrej Kollár v přesilovce volný prostor pro přihrávku skrze útočné pásmo. Na levém kruhu si na ni počíhal Tomáš Marcinko, který ranou z první překonal Tomka.

Ještě veseleji bylo v sektoru hostů o tři minuty později, zpytovat svědomí naopak musel domácí brankář. Rhett Holand zavezl puk do útočného pásma a atakovaný u mantinelu vyslal kotouč směrem na Tomka. Zbloudilá střela skončila v síti, ač to možná její odesílatel ani nezamýšlel.

Atraktivní první polovinu druhé třetiny završil ve 28. minutě Lotyš Kristaps Zile, jenž využil vynikající clony před Furchem a střelou od modré srovnal skóre.

Na další branku se čekalo až do 53. minuty, v rozmezí tří minut pak ale padly hned tři. Domácí hrdina Kirk nejprve využil v přesilovce vynikající clony Hlavy a střelou mezi betony dostal domácí do vedení.

Jásot publika ještě neutichl a s odpovědí přispěchal Flek, který dorazil do branky kotouč, který Tomkovi vypadl po Cingelově ráně od modré.

V 55. minutě se na pravém kruhu ocitl na malý moment zcela volný Gazda, jemuž adresoval přihrávku zpoza branky Zdeněk Okál. Gazda našel prostor nad pravým ramenem Tomka a zdramatizoval sérii.

Karel Mlejnek (Litvínov): „Velice vyrovnané utkání. Vedení se překlápělo z jedné strany na druhou, takže to bylo velice vyrovnané, stejně jako byla vyrovnaná utkání v Brně. Čekali jsme dlouhou sérii. Nebojím se říct, že čelíme favoritovi série, čelíme velmi zdatně a jsme samozřejmě připravení čelit i nadále. To, co se dnes stalo, to patří k hokeji a zápasům play off. Nevím, jestli to bylo polevení koncentrace, ale dostali jsme dvě branky ze slotu. Jednou z nízkého slotu osobní souboj a dorážka. Jednou nám po dobruslování chyběl hráč, blbě jsme se zařadili do slotu. Takové věci se stávají. Budeme se z toho muset oklepat, ale věřím tomu, že to zvládneme.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Bylo to takové nahoru dolů. Hrajeme proti velice kvalitnímu soupeři, který to umí velice dobře dopředu. Měli jsme nějaký plán, ale na začátku se necháme dvakrát vyloučit z přemíry snahy. Je potom těžké čelit jejich tlaku, ale kluci se potom srovnali, hráli jsme dobrou partii. Sedm minut do konce jsme dostali gól v oslabení, ale kluci zase ukázali charakter a vůli. Jsem rád, že za to byli odměněni a že jsme získali první bod.“