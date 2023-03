Hokejisté Sparty a Liberce vstoupili do čtvrtfinále vítězně Hokejisté Sparty a Liberce vstoupili vítězně do čtvrtfinále play off extraligy. Pražané porazili doma v repríze finále minulé sezony Třinec 3:2, Liberec vyhrál v Hradci Králové po obratu v závěru třetí třetiny 4:2. Sparta vykročila za úspěchem hned v první třetině, kterou po gólech Ostapa Safina a Olaviho Vauhkonena vyhrála 2:0. Další branku přidal ve druhé části Pavel Kousal, až poté se prosadili Oceláři. Martin Růžička a Tomáš Marcinko ve třetí třetině snížili, vyrovnat se ale hostům již nepodařilo. Hradec Králové, který stejně jako Sparta postoupil do čtvrtfinále přímo, nad Libercem dvakrát vedl, po třech inkasovaných brankách v závěru třetí třetiny ale nakonec prohrál. Nejprve v 56. minutě Jakub Rychlovský vyrovnal a poté se v 59. minutě prosadili Oscar Flynn a Petr Jelínek. Obě série pokračují v pondělí, od 17:00 se bude hrát v Hradci Králové o dvě hodiny později začne zápas v Praze. (čtk)