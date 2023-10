Hokejová Olomouc vetuje sudího Mrkvu, s nímž měl klub konflikt už v lednu

Olomoučtí přijeli k utkání 7. kola po třech zápasech bez bodového zisku. Na ledě Ostravanů sice inkasovali před polovinou duelu jako první, ale vývoj se jim podařilo otočit a ještě po 49 minutách vedli 3:1. Pak však dostali dva góly v oslabení a nakonec prohráli 3:4 v prodloužení.

Na straně hostů bylo po skončení zápasu pět menších trestů a zkušený bek Jan Švrček byl navíc vyloučen na pět minut a do konce utkání. Z týmu domácích, kteří využili početní výhodu celkem třikrát, nebyl vyloučen nikdo. Společně s Mrkvou řídil zápas v roli hlavního slovenský rozhodčí Peter Stano.

„Rozhodl jsem se vetovat hlavního rozhodčího Romana Mrkvu, jehož nedělní výkon byl nedůstojný a z mého pohledu v žádném případě nedosahoval extraligové úrovně. Toto ale musí posoudit především manažer rozhodčích APK LH,“ uvedl generální manažer Erik Fürst.

Právě Fürst ve druhé polovině ledna v deníku Sport kritizoval výkon rozhodčího Mrkvy a práci šéfa extraligových sudích Vladimíra Pešiny, a to v reakci na zápas 40. kola proti Plzni, který přitom tehdy Olomouc vyhrála 3:2.

„...Minimálně by bylo fajn, kdyby se (Pešina) občas zeptal klubů na názor. Jak to vidí s jeho ovečkami, jestli má přesné informace, zda sleduje všechny zápasy... Zjevně asi ne, protože pořád slyším jen to, jak rozhodčí pískají výborně a jak všichni odvádějí kvalitní práci,“ citoval list Fürsta.

Mrkvu obvinil v lednu z arogantního jednání. „V neděli byli nasr... hosté, domácí i diváci. A pan Mrkva odchází s umaštěnou pusou od párku nebo od čeho naprosto spokojený, protože si domů veze výplatu,“ dodal Fürst.

Vedení Olomouce dostalo následně dvě pokuty v souhrnné výši 85.000 korun za chování a vyjadřování generálního manažera vůči rozhodčím. Ředitel extraligy Martin Loukota vyměřil trest 75.000 korun za porušení herního řádu, zbylých deset tisíc nařídil uhradit předseda disciplinární komise Viktor Ujčík za nesportovní chování.