Rusové ho nepustili za hranice, musel do armády. Fedotov si konečně zahraje NHL

„Jsem nesmírně šťastný, že tu můžu být,“ spustil sedmadvacetiletý Fedotov krkolomnou, byť obstojnou angličtinou na páteční tiskové konferenci.

Dvoumetrový čahoun poděkoval organizaci za podporu, kterou mu během složitých let klub neustále dával. Novináři se několikrát zeptali na přístup ruské strany, generální manažer klubu Daniel Brière se však vyjadřoval velmi opatrně.

„Jeden rok jsme ho ze známých důvodů neviděli, v aktuální sezoně se chvíli dostával do formy, ale druhá polovina se mu povedla a v play off chytal fantasticky,“ vyhnul se nejprve detailnější odpovědi.

Pak přidal: „My jsme postupovali podle regulí NHL, na naší straně jsme provedli všechno zcela správně. Trvalo to dlouho, ale pořád jsme doufali, že Ivan přiletí. Snad je to pro něj start nové životní kapitoly. V osobním životě toho zažil opravdu hodně. Nevzdává se, pořád se zlepšuje. Proto jsme rádi, že ho nyní máme v týmu.“

Ruský hokejový brankář Ivan Fedotov (28) po druhé inkasované v brance v olympijském finále

„Už se těším na zápasy, byly to pro mě složité dva roky,“ komentoval 27letý brankář.

Co všechno se tedy Fedotovovi v Rusku v posledních měsících dělo?

Celý příběh začal před dvěma lety na začátku května. Fedotov se domluvil s Flyers na roční spolupráci, jenže místo toho, aby přes léto ladil formu a připravil se na podzimní start NHL, musel nuceně zůstat v Rusku.

Zatkla ho policie, následně i obvinila z falšování dokumentů a vyhýbání se vojenské službě. Narukoval, roční službu mu armáda rozdělila mezi základnu národní flotily u polárního kruhu a vojensko-námořnickou akademii v Petrohradu.

Fedotov trénoval dvakrát týdně, hokejově výrazně utrpěl. Přesto mu nezbývalo po návratu z armády jen opatrně prohlásit: „Všichni občané podléhající vojenské službě v zemi musí splatit svůj dluh vlasti. Zákon je zákon a musí být respektován.“

Loni v červenci podepsal novou smlouvu s CSKA Moskva. Přestože za Philadelphii ani žádný jiný klub v sezoně 2022/23 nenastoupil, nepočítáme-li kádr složený z ruského námořnictva, Mezinárodní hokejová federace (IIHF) rozhodla, že kontrakt s Flyers je nadále platný.

Fedotov měl do čtrnácti dnů zareagovat, to se však nestalo a IIHF jej potrestala čtyřměsíčním zákazem činnosti. CSKA ho navzdory trestu opakovaně nasadilo do zápasů KHL, IIHF tak přidala ještě poměrně směšnou peněžitou sankci 125 tisíc korun ruské federaci a pohrozila vyloučením z IIHF.

Tehdy prezident KHL Alexej Morozov argumentoval: „Žijeme podle zákonů Ruské federace, které musíme dodržovat, ne porušovat. S rozhodnutím IIHF zkrátka nesouhlasíme, neporušujeme normy federace a jsme připraveni pokračovat v dosavadní přestupové politice.“

Po Novém roce kauza pomalu vyšuměla, po vyřazení moskevského klubu z play off KHL, kdy nestačil už v prvním kole na Jaroslavl, konečně mohl vyrazit za svým snem do Severní Ameriky.

Roman Červenka a Ivan Fedotov (12. února 2022)

Do branky se může postavit okamžitě, o jeho nasazení rozhodnou trenéři v čele s Johnem Tortorellou.

Jeho už dříve podepsaná smlouva vyprší po konci aktuální sezony a následně se z něj stane nechráněný volný hráč, jenž může volně jednat se všemi týmy soutěže.

Jak Fedotov, tak generální manažer Brière ale doufají, že se domluví na prodloužení kontraktu s Flyers.