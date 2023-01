Duhový dres? Pro mě ne! Rus Provorov nepodpořil LGBTQ+ kvůli pravoslaví

Večery na podporu nejrůznějších skupin nejsou v NHL ničím novým. Jednou týmy oblékají maskáčové dresy, které připomínají armádní uniformy, jindy zase - jako v noci na středu ve Philadelphii - duhové úbory.

Nestává se, že by se někdo odmítl zapojit. Provorov je výjimkou. Žádný okamžitý „trest“ ho nečekal, do utkání nastoupil v první obraně, Flyers pomohl k výhře nad Anaheimem 5:2. Byl dokonce nejvytíženějším hráčem utkání.

Jenže v Americe se rázem strhla mela. Novináři z prostředí NHL se na sociálních sítích rázem předháněli v tom, jak by nastalou situaci řešili. Jaký rozdíl oproti tichu v případu Alexe Ovečkina, který si odmítá odstranit z instagramového profilu snímek s ruským vůdcem Vladimirem Putinem.

„Neschovávej se za náboženství! Evidentně nerespektuješ každého. Kdyby jo, tak si ten dres oblékneš,“ čertil se Pierre LeBrun, jeden z vůbec nejuznávanějších žurnalistů.

„Ať si ho neobléká, ale pak ani neměl nastoupit. Flyers mu to neměli dovolit,“ reagoval zase Gord Miller z kanadské televizní stanice TSN. „Svoboda projevu tě neosvobozuje od čelení následkům svých akcí.“

Philadelphia reagovala prohlášením, že klub i řada jeho hráčů aktivně podporuje inkluzi i komunitu LGBTQ+. A třeba trenér John Tortorella se za ruského beka postavil.

„Tohle je přesně to, co na něm uznávám. Za všech okolností je upřímný. Prostě má nějakou víru a něčemu věří,“ vykládal známý bouřlivák.

V týmu se ale našli i tací, kteří se netajili, že je chování Provorova znepokojilo. „Zrovna jsme se s Jamesem Van Riemsdykem vrátili ze setkání, kde bylo asi padesát členů LGBTQ+ komunity. Bylo to skvělé, výborná iniciativa. Vím, že Provy do médií něco říkal. Ale nechám to takhle,“ prohodil třeba centr Scott Laughton.

Právě on s Van Riemsdykem pozvali na utkání nebinární třináctiletou osobu jménem Trin Stephens, která dokonce dostala příležitost před úvodním buly rozeznít speciální obřadní buben.

„Nikdy bych nevěřilo, že se mi může něco tak fantastického přihodit,“ svěřilo se Trin.

Provorov zůstal stranou. Tvrdí, že vyznává pravoslaví. To však není zrovna u ruských hokejistů v NHL nic zvláštního, ke stejné víře se mimochodem hlásí třeba i Jaromír Jágr. Odmítnout duhový dres je ovšem výjimečným případem.

Šestadvacetiletý rodák z Jaroslavle sáhl k podobnému kroku poprvé. V NHL působí od sezony 2016/2017, dvakrát se zúčastnil světového šampionátu, v roce 2017 získal s reprezentací bronzovou medaili.