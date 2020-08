‚Já že jsem rasista?‘ Manažera z NHL prošetřují, ten zatím vůbec nechápe, oč běží

Dlouholetý hokejový manažer Dale Tallon si na konci minulého týdne užíval golfu, když jej zastihla nepříjemná zpráva - NHL ho vyšetřuje pro nařčení z užívání rasistického slovníku. 69letý funkcionář, jenž naposledy působil na Floridě, se měl nevhodně vyjádřit k proslovu černošského hokejisty Matta Dumby. Jenže taková obvinění Tallon důrazně odmítá.

„Nejsem žádný rasista, v žádném případě,“ cituje hájícího se Tallona server FloridaHockeyNow.com. Právě on přišel jako první s informací, že NHL prošetřuje údajné nevhodné chování zkušeného činovníka. Ten však jednoznačně odmítá, že by něco podobného vypustil z úst.

„Nikdy jsem neřekl nic rasistického, ani nic podobného. Naopak plně podporuji současné snahy ligy o rovnoprávnost, fandím i té alianci a všemu, co se snaží prosadit,“ pokračuje Tallon, který po vypadnutí Floridy z play off skončil coby generální manažer klubu.

Tallon naráží na činnost Aliance pro různorodost v hokeji (Hockey Diversity Alliance, zkráceně HDA), kterou na jaře rozběhlo devět černošských hokejistů ve snaze vymýtit rasovou diskriminaci v hokeji. Spolek pronikl do popředí minulý týden, kdy se na jeho popud NHL zapojila do protestních akcí a odložila dva hrací dny play off.

Aliance následně přišla s dalšími nápady na podporu boje s rasismem, jako je třeba krátkodobé zavedení černých dresů při rozbruslení nebo přebarvení modrých čar na černé. Kromě šíření osvěty chce přimět NHL i ke zvýšení počtu zaměstnanců tmavé barvy pleti.

Jedním z devíti hokejistů z HDA je také Matt Dumba, obránce Minnesota Wild. Právě jeho proslov před utkáním na začátku srpna měl být tím, na co Tallon ještě jako generální manažer Floridy reagoval nemístnými poznámkami.

„Rasismus je všude a my s ním musíme bojovat. Hokej je krásný sport, ale mohl by být ještě krásnější. Všechno je to o nás,“ řekl tehdy například Dumba.

Tallon však odmítá, že by se jakkoliv nevhodně vyjadřoval na adresu Dumby či jeho slov. „Vždyť jsem ten proslov ani nesledoval. Nerozumím tomu, netuším, co se stalo. Na Dumbu jsem navíc nikdy nepohlížel jako na černocha, ale jako na hokejistu. To je vše, co k tomu můžu říct. Rád bych věděl, o co tady vlastně jde,“ nechápe Tallon.

Zámořský server TMZ Sports později přišel se zjištěním, že vyšetřování NHL se má týkat nejen srpnového incidentu, ale i Tallonova vyjadřování v posledních několika letech.

„Vůbec nechápu, oč tu běží,“ zopakoval Tallon.

Florida vypadla v kvalifikačním kole s NY Islanders 1:3 na zápasy, Tallonovi v tu chvíli s koncem sezony vypršela smlouva. Klub se s ním po deseti letech rozhodl spolupráci neprodloužit. Předtím působil Tallon jako generální manažer Chicaga a položil základy úspěšné dynastie Blackhawks, která mezi lety 2010-2015 třikrát vyhrála Stanley Cup.