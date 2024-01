Po stopách Pastrňáka. Rozbíječ ze severu sestřelil Kanadu

Nejprve střelou zápěstím k bližší tyči dával v první třetině na 1:0 a dokonale tak zaskočil zámořského soupeře po jeho úvodním tlaku.

To hlavní ale přišlo v závěru. Jedenáct sekund před vypršením třetí třetiny to Štancl za stavu 2:2 prostě zkusil.

Schválně, co se stane.

Jím vyslaný puk se nejdřív otřel o první hokejku bránícího Kanaďana, načež obrovsky smolný okamžik prožil Oliver Bonk.

Syn bývalého českého reprezentanta Radka Bonka – nyní v dresu s javorovým listem – nechtěně nasměroval puk do protipohybu svého brankáře Rousseaua. Aby toho nebylo málo, kotouč se ještě otřel o tyč, až pak zapadl do sítě.

Kanaďani zamrzli. Dvě třetiny svého soupeře drtili a unavovali, zatímco Češi se většinu času spoléhali na to, že všechny trable vyřeší brankář Michael Hrabal. A že ta důvěra byla obrovská...

„Podržel nás neskutečně. Kanada hodně tlačila, ale my zůstali silní. Blokovali jsme střely, skákali na led po hlavě a bojovali až do konce,“ řekl k průběhu zápasu Štancl.

Najednou zbývalo pár sekund do konce a zbloudilá střela mladíka ze třetí formace určila budoucnost.

Švýcarský útočník Simon Meier (27) se snaží prosadit přes českého juniora Jakuba Štancla (21).

„Já v ten moment vůbec nevěděl, co se stalo. Jen jsem chtěl dostat puk na bránu. Koukal jsem jako blázen a pak hodně křičel, když jsem jel na střídačku. Víc si nepamatuju. Bylo to super, prostě neuvěřitelný. Odrazilo se to šťastně,“ vykládal nadšeně Štancl.

Že se puk odrazil zrovna od Bonka, ho mrzí, ale nakonec pokrčil rameny: „Nedá se nic dělat.“

V osmnácti je Štancl na prvním šampionátu do dvaceti let, ovšem žádného vyjukaného zelenáče nečekejte.

Už v šestnácti letech se odstěhoval do Švédska.

Chtěl zkusit napodobit cesty Davida Pastrňáka a Jakuba Vrány, kteří se ze severu prokousali do NHL. Ostatně, všechny tři zastupuje i stejný agent.

Štancl tak už třetím rokem válí za Växjö, mistra minulé sezony nejvyšší švédské soutěže.

Prošel kategorií do osmnácti let, stabilně zápolí v soutěži dvacetiletých a občas nakoukne i mezi muže.

Pro velký hokej ho předurčují skvělé fyzické parametry a snaha pilovat, co potřebuje – střelbu, zrychlení a bruslení. A střelbu očividně piluje zodpovědně.

Jakub Štancl se raduje se spoluhráči z vítězného gólu proti Kanadě.

Ve Växjö vůbec dávají mladým šanci rádi. Jen tuhle sezonu za ně nastoupili čtyři draftovaní mladíci, přičemž nejstaršímu je dvacet let.

Mezi kvartet talentů patří právě i Štancl, draftovaný loni ve čtvrtém kole St. Louis Blues. Do NHL ale vede ještě dlouhá cesta. To juniorská reprezentace se na Štancla může těšit i za rok. Ani v budoucnu tak třeba také díky němu Češi v bojích o medaile chybět nemusí.

Tak jako letos.

„Postup trochu oslavíme, ale nesmíme to přehnat. Potřebujeme se připravit,“ kývne Štancl.

Semifinále čeká. Co předvedou Češi proti Švédsku?