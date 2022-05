Korupce a výhružky od Krále. Bývalý reprezentant popsal nekalé praktiky v českém hokeji

Jeho dopis, který obdržely i redakce MF DNES a iDNES.cz, začíná vzpomínkou na mistrovství světa juniorů v roce 2002. Tehdy nebyl na turnaj nominován proto, že odmítl žádost trenéra Jaroslava Holíka o úplatek ve výši padesáti tisíc korun.

„Většina z vás tento příběh možná zná z médií. Ale co nevíte, je, že na základě této křivdy a mého neštěstí se pánové Král, Lener a Urban se značným odstupem času rozhodli zlikvidovat trenéra Holíka, jelikož k nim nebyl vřelý v médiích,“ píše kladenský odchovanec.

A vzápětí dodává: „Bylo to v roce 2010 a generálním sekretářem svazu Martinem Urbanem mi u něj doma bylo nabídnuto, že na mě budou myslet v národním mužstvu a dostanu místo, pokud celou historku potvrdím do novin.“

Platil odmítl nabídku se slovy, že o pozvánce do reprezentace mají rozhodovat předváděné výkony. Zároveň žádal protikorupční komisi o odebrání trenérské licence Holíkovi a jeho vyloučení ze Síně slávy českého hokeje. K ničemu takovému ale nedošlo.

„Pánové Král a Lener už měli dopředu připravené vyjádření, až se kauza dostane ven. Oba pak dělali, jak jsou překvapení. Chtěl bych upozornit, že nahrávka, na níž Holík žádal o úplatek, ležela na svazu osm let a pan Král do novin přiznal, že ji měl k dispozici už předtím, než byla použita k Holíkově mediální likvidaci. Byla to cílená a připravená poprava a pan Král měl zkušenosti s takovým jednáním z působení u StB,“ tvrdí bývalý obránce CSKA Moskva, Čeljabinsku, Znojma nebo Třince.

Od té doby podle svých slov zaznamenal v hokejovém prostředí dalších dvaapadesát případů korupčního jednání.

„Sem spadá například navyšování smluv manažery, prodávání zápasů, skutečnost, že si trenéři říkají o úplatky rodičům a agenti za hráče zase manažerům, pumpování peněz určených na mládež do A týmu, nekončící registrace černých duší, ovlivňování a zasahování do výběru juniorských reprezentací, jako to předvedl Vladimír Růžička před mistrovství světa do 18 let v roce 2007, kdy osmnáctka poprvé v historii sestoupila z elitní skupiny.“

K uveřejnění dopisu se Platil rozhodl kvůli strachu o vlastní život: „V posledních pěti letech mi bylo vyhrožováno prezidentem hokejového svazu Tomáše Králem, a to likvidací mé osoby, mého syna, kontrolami z finančního úřadu a trestními oznámeními, pokud zveřejním pásku s důkazem o klientelismu, protekci a zneužívání vlastních podřízených, jichž se dopustil on sám v zájmu svého syna Tomáše.“

Jako konkrétní příklad uvádí situaci z roku 2014, kdy šéftrenér Slavomír Lener protlačil syna svazového prezidenta na nováčkovský kemp v Ottawě.

K dopisu přidává ještě dvě nahrávky telefonátu s už zesnulým Václavem Burdou, který tehdy zastával v kanadském celku pozici agenta. Konkrétní důkazy v nich ale zmíněny nejsou.

Platil dále zmiňuje angažmá Krále juniora v Chomutově během sezony 2016/17. Trenérem Pirátů byl tehdy Vladimír Růžička, který měl prezidentovi svazu angažováním jeho syna prokázat službu za to, že ho podržel v kauze Palaščák.

„Tomáš Král je zodpovědný za krach českého hokeje. Tomáš Král je bývalý agent StB a člověk využívající mafiánských praktik k ovlivňování, řízení a taky zastrašování a likvidaci lidí. Tomáš Král je člověk, který se neštítil vytáhnout peníze ze svazové kasy bez vědomí dalších členů vedení. Tomáš Král je člověk, který bez jejich vědomí proinvestoval 50 milionů korun nikoli z vlastních, ale svazových, tedy veřejných peněz,“ stojí v dopise.

Kvůli uvedeným důvodem apeluje na členy hokejového hnutí, aby Krále sesadily. Sám prezident svazu už dříve avizoval, že v létě z funkce odstoupí. Volba jeho nástupce proběhne za necelých šest týdnů.

Kromě Králova odvolání žádá i odchod generálního sekretáře Urbana: „Bez výběrových řízení dlouhodobě sobě a své rodině přihrával výhodné zakázky za miliony korun ze svazových peněz, například na leteckou přepravu prostřednictvím cestovní kanceláře Letuška.“

Na závěr Platil navrhuje i možné varianty na pozici šéfa svazu: „ Například Radim Vrbata či Jiří Hrdina jsou lidé, kteří dokážou čestně zaštítit chod svazu, z ekonomického hlediska nám to léta dokazují třeba pánové Ján Moder, Petr Syrovátko, Karel Pražák. To jsou všechno lidé, kteří dokážou hokej finančně zajistit, dokazuje to jejich práce v klubech i soukromých společnostech.“

„My nepotřebujeme Tomáše Krále, který si privatizoval svaz ve svůj prospěch. Potřebujeme lídra, který nás vrátí mezi hokejovou špičku. On způsobil, že mezi ní už nepatříme,“ dodává.