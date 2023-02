Jágr překonal Gretzkyho, jeho rekordní trefa ale body Kladnu nepřinesla

„Klobouk dolů před ním, co dokazuje celou kariéru a i teď. Dnes vstřelil parádní gól a měl i skvělou nahrávku Plekymu (Plekancovi). Furt je to v něm, furt je pro soupeře nebezpečný,“ řekl kladenský útočník Adam Kubík.

To potvrdil třinecký obránce Lukáš Kaňák: „Bránit ho je náročné. Je to žijící legenda. Má asi dva metry a sto dvacet kilo, takže my menší a lehčí hráči to s ním máme těžké. Pořád je silný, když má puk a dnes to bylo vidět.“

Jágr se ve 45. minutě uvolnil u zadního mantinelu, setřepal ze sebe třineckého obránce Douderu, vyjel před branku a zasunul puk pod brankáře Mazance. Třinečtí diváci střelci uznale tleskali.

Podívejte se na rekordni gól Jaromíra Jágra:

„On čeká, až se na něj bek nalepí a dokáže se pak od něj odpoutat. S tou svou dlouhou hokejkou se velmi těžce od puku odstavuje. Byla to pěkná akce, ale na konci zápasu jsme byli šťastnější my,“ komentoval Jágrovu trefu Kaňák.

Jenže Kladenským nepomohl ani výborný výkon nestárnoucího brzy jednapadesátiletého Jágra, který byl vyhlášen nejlepším hráčem hostů. Za Oceláře jim byl autor dvou branek a dvou asistencí Marko Daňo. S Jágrem si potřásli rukou. „Navzájem jsme si pogratulovali k dobrému zápasu,“ usmál se Daňo.

Co v roli nejlepšího střelce extraligy říká na rekordních 1 099 Jágrových gólů?

„Neuvěřitelné,“ odpověděl. „Klobouk dolů před ním. Věřím, že mu to tam bude padat i nadále a bude rekord ještě navyšovat.“

Na Jágrově zápisu do historie má podíl i nahrávající Adam Kubík, jenž se narodil sedm měsíců po tom, co Jágr s českými hokejisty slavil v únoru roku 1998 triumf na olympiádě v Naganu.

„Je příjemné nahrát mu na tak významný gól, ale i Jarda by teď uvítal, kdybychom byli výš v tabulce. Je to rekord, je nejlepší na světě, ale u něj to teď jde trošku stranou. Chceme se soustředit na jiné věci,“ prohlásil Kubík.

Na mysli má boj o to, aby se Kladno vyhnulo bitvě o záchranu v extralize, baráži s vítězem první ligy. O to víc ho mrzelo, že nezískali ani bod, byť otočili stav 3:1 na 3:4.

„Celou sezonu ukazujeme, že můžeme vyhrávat i s lepšími týmy jako je Třinec a podobní. U nás je spíš problém, že neumíme dotáhnout zápasy do vítězného konce. To nás trápí celou sezonu,“ povzdechl si Kubík. „V nynější ligové pauze potrénujeme a budeme mít posledních sedm utkání na to s naším umístěním něco udělat.“