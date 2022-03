Jágrův nápad klapne. Kladno a Sparta podpoří Ukrajinu zápasem v O2 areně

„Výtěžek z tohoto duelu poputuje na pomoc rodinám a dětem z Ukrajiny utíkajícím před válkou do České republiky,“ uvedly kluby ve společném prohlášení.

„Když jsme se pro tuto akci rozhodli, chtěli jsme, aby to bylo v aréně s velkou kapacitou, aby ta pomoc byla co nejrozsáhlejší,“ uvedl hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr.

„Moc si přeji, aby se zápas konal v bohaté divácké kulise se skvělou atmosférou a aby šlo o kvalitní hokejový zápas, který bude všechny diváky bavit. Podstata je, abychom si společně zápas užili, vybrali co největší částku a pomohli potřebným,“ dodal.

Podle generální manažerky Sparty Barbory Snopkové Haberové půjde v zápase rivalita stranou. „Chceme do naší domácí arény přivést co nejvíce fanoušků, kteří budou chtít stejně jako my pomáhat. Společná pomoc je motorem obou klubů. Několik akcí na podporu Ukrajiny jsme již podnikli a hodláme dál pomáhat,“ prohlásila.