Jsme tu kvůli titulu, je to náš cíl. Máme fantastické trenéry a silný kádr, prohlašuje vedení Sparty

Praha Hokejisté Sparty chtějí v extralize navázat na výkony z minulého předčasně ukončeného ročníku a usilovat o titul. V létě klub angažoval několik zkušených hráčů v čele s reprezentačním útočníkem Romanem Horákem a cíl je jasný - ukončit čekání na zlato. Naposledy se Sparta radovala z titulu v sezoně 2006/07.

„Titul je určitě náš cíl. Kvůli tomu jsme tady. Máme fantastické trenérské duo, silný kádr a všichni jsme z minulé sezony hladoví po úspěchu. Všichni sparťani si tu oslavu zaslouží a my jim můžeme slíbit, že pro to uděláme opravdu vše, co bude v našich silách,“ uvedla generální ředitelka klubu Barbora Snopková Haberová na webu Sparty.

Podobné ambice vyhlásili Pražané loni po nástupu nového vedení. V průběhu sezony se u týmu vyměnili trenéři a mužstvo vede Miloslav Hořava s Josefem Jandačem, kteří Spartu dovedli ke třetímu místu po základní části. Play off se ale kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. „Kluci celou sezonu tvrdě makali a bojovali. Díky tomu jsme se probojovali zpět do Ligy mistrů. Výborně zvládli i nečekanou pauzu a momentálně hodně netradiční přípravu. Rozhodně jsme na novou sezonu připraveni v plné síle,“ řekla Snopková Haberová.

Sparta v přípravě odehrála devět zápasů, z nichž pět vyhrála. V letním poháru postoupila do čtvrtfinále, v kterém vypadla s Libercem. „Zkoušeli jsme různé varianty formací, chtěli jsme dát šanci i mladším hráčům, aby se ukázali. Myslím si, že výsledkově to mohlo být ještě o kousek lepší, ale všechny zápasy byly výborné. Úroveň mě překvapila,“ uvedl kouč Hořava.



I Pražanům narušila přípravu karanténa a koronavirus. Sportovní ředitel Petr Ton ale věří, že to nebude mít na výkony mužstva vliv. „Koronavirus nás v samotné letní přípravě příliš neovlivnil. Hráči se dostali do karantény až po vyřazení z poháru, nemoc u nich měla bezproblémový průběh. Věřím, že pro začátek nového ročníku to pro nás nebude žádný zásadní problém,“ řekl Ton.

Spartu po sezoně opustili brankář Jakub Sedláček, obránci Jeremie Blain, Ville Koistinen a útočníci Jiří Smejkal s Vladimírem Růžičkou. Na jejich místa přišli gólman Jakub Neužil, bek David Němeček a útočníci Horák, Ladislav Zikmund a Tomáš Šmerha, který ale sezonu začne ve Slavii.

„Podařilo se nám domluvit s velice kvalitními hráči, kteří charakterově výborně zapadnou do kabiny. Skvěle zalepí místa po odcházejících hráčích, ba co víc, mám pocit, že s těmito hráči budeme ještě silnější,“ uvedl Ton. Teoreticky by tým mohl posílit ještě útočník Filip Chlapík, jenž působí v zámoří, kde ale sezona začne později. „Jsme v kontaktu zejména s našimi odchovanci. Uvidíme, jak se situace vyvine. Je to věc jednání a pojistky. Do budoucna posílení těmito hokejisty určitě nevylučujeme,“ řekl Ton.

Do nové sezony Sparta vstoupí pátečním zápasem na ledě Plzně, v neděli se představí poprvé doma v O2 areně proti Zlínu. „Všichni se už moc těšíme a zároveň doufáme, že se odehraje kompletních dvaapadesát kol v základní části včetně play off. Bylo by skvělé, kdyby mohlo na hokej co nejvíce fanoušků, právě oni dodávají zápasům ten pravý náboj. Věřím, že uděláme co nejlepší umístění,“ dodal Hořava.