V NHL jsem používal českou ‚kravatu‘. Jubilant Nový vzpomíná na Kanadský pohár i Jágrovy začátky

Hokejoví fanoušci si jej pamatují jako fenomenálního střelce, jehož 592 branek z domácí ligy a reprezentace už těžko někdo překoná. Kamarádi ho zase mají za veselého a aktivního parťáka. Takový je Milan Nový i na prahu sedmdesátky, kterou dnes slaví. Dál podniká, udržuje se ve formě, vydává autobiografickou knihu, jež chce představit na řadě míst po republice i v zahraničí, a také zůstává u hokeje. I když z ledu už slezl na střídačku, odkud s Janem „Gustou“ Havlem spolu koučuje tým českých legend.



Lidovky.cz: V televizním dokumentu Pušky, puky, pivo a psi jste vyprávěl, jak hrajete hokej i po šedesátce, abyste byl dobrý v sexu. Ještě to stále platí?

Ne, hokej už nehraju. Momentálně jsem mladší trenér týmu českých legend, starším je Jan „Gusta“ Havel - když sečteme náš věk dohromady, tak už je to opravdu velké číslo. Minulou sezonu jsme kvůli covidu téměř žádné zápasy neměli, teď to vypadá na utkání s izraelským národním týmem v Pardubicích a Českých Budějovicích, v únoru bychom letěli na odvetu. Jsme rádi, že se bývalí slavní hráči jednou za měsíc za dva takhle sejdeme, dobře si zahrajeme a ještě docela dost vyhráváme.