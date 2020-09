KHL se rozjela, brankář Hrubec trčí doma. Je to postavené na hlavu, říká

Dlouho netušil, kde se v koronavirové nejistotě jeho klub usídlí. A když už to konečně Šimon Hrubec zjistil, vyskytl se další problém. Nemůže tam odletět. Zatím. „Všechno je kvůli covidu postavené na hlavu. Jsem z toho přešlý,“ říká hokejový brankář z klubu Kunlun Red Star. Zatímco KHL už odstartovala a v pátek poprvé nastoupí i jeho tým, on dál trčí doma v Českých Budějovicích.

Příběh českého gólmana jen ilustruje, jaké podivnosti mohou nastat v koronavirové sezoně.

Čínský účastník Kontinentální ligy se kvůli covidu dočasně přesídlil do ruského Mytišči, jenže devětadvacetiletý český gólman se na okraji Moskvy neukázal. Nemohl.

Účastník loňského šampionátu bude Kunlunu chybět i při pátečním vstupu do sezony v Magnitogorsku. „Čekal jsem, že to dopadne tak, že poletím rovnou tam a poprvé se s týmem uvidím na rozbruslení před zápasem,“ líčí Šimon Hrubec.

Jenže ani to nevyšlo.

Místo kočování po KHL si dál řídí vlastní přípravu na jihu Čech.

„Dlouho se nedala zařídit víza. A když mi minulé pondělí dorazila a já se chystal odletět, tak nám na skupinu na WhatsAppu napsal generální manažer, ať stornujeme letenky, pokud jsme si nějaké koupili,“ popisuje český brankář. „V Rusku platí, že se deset dní před příletem musíte nahlásit, aby vás stihli prolustrovat, co tam jdeme dělat a za jakým účelem.“

Hrubec tak počítá, že kvůli koronavirovým zmatkům do Ruska poletí až 11. září. V podobné šlamastyce se ocitli i zámořští hokejisté, na kterých asijský klub staví. „Spočítal jsem to a je nás skoro deset,“ říká Hrubec. „Až přijedeme, můžeme vytvořit docela dobrý tým. Ale v tuhle chvíli? Nevím, jak se to dá odehrát bez cizinců. Nebude to kdovíjaké, ale třeba se pletu a uhrajeme nějaké body.“

Půjde to stěží, což jen ilustruje předsezonní generálka, v níž Kunlun schytal výprask 0:7 od Jaroslavle.

Hrubec přijde minimálně o úvodní čtyři mače KHL. Může jich ale být klidně víc. Před startem sezony se týmy chystají několik týdnů dohromady, teď nemalá část borců z Kunlunu naskočí do rozjetého vlaku.

Kdy uvidím rodinu?

V Rusku stejně jako v jiných zemích světa zdaleka nevymýtili koronavirus a dá se předpokládat, že další hokejové starosti budou přibývat. Vždyť jen KHL nahlásila přes léto oficiálně kolem 131 hokejistů s pozitivním testem.

„Moc se toho nebojím. Přijde mi, že se z toho dělá víc, než to je,“ prohodí reprezentační gólman.

„Když to dostanu, aspoň to budu mít za sebou. Podruhé bych to neměl chytit. Spíš mně vadí různá omezení a testy, když člověk nemá ani příznaky. Potom vám může vyjít, že jste pozitivní. A nechápu to. V hokejové branži máme ve zvyku, že když je vám zle, zkusíte hrát. Když ale víte, že je to třeba chřipka, nechcete to donést do kabiny a jste doma. Ale nařizovat desetidenní a čtrnáctidenní karantény? Z toho jsem fakt přešlý.“

Zklamaný musí být Hrubec i další legionáři v KHL z toho, že kvůli bezpečnostním podmínkám a ruským nařízením zřejmě dlouhé měsíce neuvidí rodiny. „Už jsem to zažil loni čtvrt roku,“ povzdechne si Hrubec. „Synovi ale teď je dva a půl roku, jsme parťáci, co spolu sportují a dělají lumpárny. Bude to těžké.“

Nejen on si ale musí zvyknout. Evropský hokej s covidem bude jiný.