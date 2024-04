Kladno - Vsetín 7:2. Druhé vítězství Rytířů v baráži, kanonádu domácích zahájil Jágr

Legendární hokejový útočník nastoupil k soutěžnímu utkání poprvé od 10. února a návrat do sestavy ozdobil přesnou trefou hned při svém prvním střídání ve druhé minutě duelu, kdy poslal Rytíře do vedení.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL si v nestřeženém okamžiku sjel před vsetínskou branku, kde zůstal zcela volný. Obránce Šimon Jenáček ho nechal za svými zády, a útočník číslo 68 tak měl dostatek času, aby usměrnil do odkryté sítě přesný pas Jakuba Strnada.

Gól Jaromíra Jágra na začátku druhého utkání baráže:

Pro kladenského útočníka to byla letos první trefa, v předešlých patnácti zápasech této sezony nasbíral dohromady čtyři přihrávky.

Jágr vůbec poprvé nastoupil do zápasu jako 52letý. Ve věku 52 let a 63 dní překonal i nejstaršího hráče historie NHL Gordieho Howea, jenž hrál ve věku 52 let a 11 dnů.

V dalším pokračování přidal zkušený veterán ještě jednu asistenci, na druhé barážové výhře Kladna se tudíž podílel dvěma kanadskými body.

Kladenské hokejisty rychlý gól slavného spoluhráče nastartoval. V dalších minutách se tlačili do útoku a celkově odehráli znatelně lepší první třetinu než o den dříve.

V deváté minutě Rytíři svůj náskok zvýšili, byť se tak stalo s pomocí šťastného odrazu. Autorem trefy byl Eduards Tralmaks, jehož nahození zpoza branky si srazil za čáru Luboš Rob.

Na druhý inkasovaný gól dokázali Vsetínští rychle zareagovat, hned o minutu později usměrnil Vít Jonák přesilovkovou ránu Jakuba Tepera přesně do horního rohu branky. A nebýt fantastického zákroku lapačkou Adama Brízgaly o chvíli později, mohlo klidně být i vyrovnáno.

Rozhodující krok k výhře udělali Rytíři třemi góly na přelomu první a druhé třetiny. Šestnáct sekund před přestávkou vrátil domácím dvoubrankový náskok Antonín Melka a jakékoliv myšlenky Valachů na vyrovnání pak zahnali po návratu z kabiny svižnou střelou Radek Smoleňák a kličkou kolem betonu znovu Melka.

Zkraje 23. minuty tak Kladno vedlo už 5:1.

Vsetín si sice vytvářel šance směrem dopředu, nedokázal ale být dostatečně produktivní. A především nebyl tolik organizovaný před vlastní brankou – charakteristickým rysem čtvrté a páté trefy Rytířů totiž byl dostatek prostoru, který obránci nechali domácím ke kvalitnímu zakončení.

Snaha o důraz a emoce, které Valaši do svého výkonu vnášely, na rozhození extraligového soka nestačily.

Svou situaci si hosté alespoň trochu vylepšovali v přesilovkách, které jim v první polovině utkání fungovaly velmi dobře. Na 5:2 snížil při početní výhodě Pavel Klhůfek, jenž tečoval Teperovu tvrdou ránu mimo dosah Brízgalovy vyrážečky.

Zákrok, kterým Adam Brízgala v první třetině zabránil vyrovnání:

Dalším důležitým momentem druhé třetiny se stal tvrdý Jonákům atak na Smoleňáka, po němž rozhodčí poslali vsetínského forvarda do sprch. A hned o chvíli později na tom byli hosté ještě hůř, neboť následnou pětiminutovou přesilovku Kladenští dvakrát využili. V obou případech se trefil Martin Procházka.

Ve třetí části se hra zpomalila a další gól už nepadl. Zatímco domácí v klidu kontrolovali pětibrankový náskok, hosté nenašli způsob, jak zápas alespoň trochu zdramatizovat. O první skalp Středočechů tak budou usilovat v Brně, kam se nyní série přesune. Třetí zápas je na programu v neděli, čtvrtý pak v pondělí.

Otakar Vejvoda (Kladno): „Od první třetiny jsme měli dobrý pohyb, dali jsme dva góly a zdálo se nám, že jsme měli nad utkáním kontrolu. Vsetín se dostal do zápasu přesilovkou. Pak měli momentum čtyř pěti minut, kdy byli v útočné třetině a největší šanci Brízgy (Adam Brízgala) krásně chytil. Gól Tondy Melky před koncem první třetiny byl hodně důležitý. Byli jsme rádi, že jsme měli pohyb od první třetiny a ne až od druhé jako minulý zápas.“

Jiří Weintritt (Vsetín): „Měli jsme dnes špatný vstup do utkání. Potom jsme si pomohli přesilovkou a za stavu 1:2 jsme se zvedli v pohybu, byli jsme aktivní. Výsledkem byla šance Adama Hořanského, nepodařilo se mu uklidit kotouč do poloodkryté brány. Myslím, že za stavu 2:2 bychom s utkáním ještě mohli ještě něco dělat. Nepodařilo se. Zásadní pro vývoj utkání byla třetí branka v naší síti 16 sekund před koncem první třetiny, kdy jsme měli dobře dobruslený útok Kladna do naší obrany, ale špatně rozebrané hráče. Do kabiny se šlo minus dva, a i když jsme se upozorňovali na vstup do druhé třetiny, hned jsme dostali dva góly. A dá se říct, že bylo po utkání.“