Pešán: Extraliga v reprezentační pauze? Jednání s některými kluby byla až nedůstojná

PRAHA Kouči hokejové reprezentace Filipu Pešánovi se nezamlouvá pokračování extraligy během přestávky vyhrazené reprezentační akci. Ačkoliv plně chápe snahu vedení soutěže o plnohodnotné dohrání základní části poté, co ligu hned na začátku výrazně přibrzdila pandemie koronaviru, věří, že se tak děje naposledy. Ocitá se podle svých slov pod tlakem klubů při skládání nominace.

„Nominace hráčů z extraligy se nerodila jednoduše. Rád bych řekl, že chápu tu situaci spojenou s koronavirem a že se to odrazilo na programu extraligy, ale v budoucnu bych byl samozřejmě rád, kdyby se v pauzách pro reprezentační akce nehrálo v budoucnu ani jedno kolo extraligy, protože ta jednání s některými kluby - ne se všemi - jsou velmi složitá, někdy až nedůstojná,“ připustil Pešán během dnešní on-line tiskové konference Českého hokeje.



Ujistil však zároveň, že obecně má z komunikace s kluby dobrý pocit. „Nikdo mi neházel klacky pod nohy. Já zase samozřejmě chápu, že při současné situaci s covidem-19 ten program nelze měnit, ale budu apelovat na to, aby se v pauzách nehrálo,“ dodal Pešán.



Zatímco za normálních okolností se extraliga během týdne vyhrazeného reprezentaci nehrála a následně se - až na výjimky v podobě dohrávek či předehrávek - po akci opět rozjel extraligový kolotoč zápasů ve středu, v době koronavirové krize je všechno jinak. Celé kolo se hraje ještě v úterý, další pak hned v pondělí 15. února, pouhý den po skončení Švédských her v Malmö.

Vládce reprezentační střídačky přiznal, že ho mrzely omluvenky některých zkušených hráčů, ať už kvůli únavě nebo zranění. „Naprosto ale chápu časové vytížení a únavu některých zkušených hráčů, ať už to byli Milan Gulaš, Martin Růžička, Petr Vrána nebo kvůli zranění liberecký Láďa Šmíd, jehož jsem chtěl sám vidět. Láďa je ale bohužel dlouhodobě mimo sestavu i v Liberci. Vláďa Sobotka nebo Michal Řepík jsou dalšími hráči, jejichž absence mě mrzí,“ vyjmenoval Pešán lídry svých týmů, o něž měl zájem.

„Nominace byla ovlivněna i mou konzultací s některými trenéry a manažery jednotlivých klubů, kde jsme i na základě konzultace s představiteli těchto klubů nominaci změnili, tak by to ale mělo být,“ prohlásil Pešán.

Určité pochybnosti vyvolala opětovná nominace Dominika Hrachoviny, jenž má v této sezoně finské ligy v dresu Tappary Tampere ze 14 zápasů průměr 2,97 inkasované branky a úspěšnost zákroků 86,9 procenta, což nejsou oslnivá čísla. Pešán mu přesto věří. „S jeho výkony na turnaji ve Finsku jsme byli velmi spokojení, proto jsme se rozhodli ho nominovat znovu, protože si myslíme, že je jedním z gólmanů, který by mohl promluvit případně i do nominace na mistrovství světa,“ vysvětlil Pešán.

Možný vliv procesu aktuální nominace na šance hráčů pro nominaci na MS v Lotyšsku nechtěl rozebírat. „Nechci úplně spojovat nominaci na tento turnaj s nominací na šampionát, byť je to poslední turnaj v základní části této sezony a pak už je na řadě jen generálka těsně před mistrovstvím světa. Omluvenky, ale ani přítomnost hráčů na tomto turnaji nijak fatálně neovlivní nominaci na šampionát,“ řekl Pešán.

V pozici šéftrenéra Českého hokeje se stal v poslední době terčem kritiky za některé názory, které vyslovil v souvislosti s pokračujícím ústupem tuzemského hokeje z výsluní.

„Negativní ohlasy zprávy jsem samozřejmě četl, hlavně od lidí, co se vyjadřovali do médií, a to ještě ne od všech. Jinak osobně jsem ale pociťoval velkou podporu hlavně kolegů z hokejového prostředí, kde jsem cítil, že za mnou opravdu stojí. Souhlasí, že se už muselo konečně něco říct. Obě strany ale se mnou souhlasily v jednom - že se musí více trénovat, nic víc. Nemám zatím vůbec důvod rezignovat na post šéftrenéra,“ ujistil Pešán.