Krize Pardubic se prohloubila prohrou na Spartě. Utkání s majitelem Dědkem pozoroval Jágr

Praha Nejde to a nejde. Hokejisté Pardubic se prostě nedokážou vyhrabat z mizérie, která místní klub svírá již osm let. Pomiňme, že v tuto chvíli na hokej nikdo nemůže, když jste ale na zimák přicházeli letos v létě, hýřili jste i díky prohlášením nového vedení určitým optimismem. Nepřipouštěli jste si, že Dynamo vám zase zkazí večer, věřili jste, že svého soupeře přehraje. Jen co se ale rozjela nová sezona, je to zase přesně naopak.

V aréně na vás znovu doléhá tíha neúspěšných let a letošní další mizerné výsledky, opět se sami sebe ptáte, kolik asi hoši zase dneska dostanou. Obzvlášť když dorazí pražská Sparta, která Dynamu naposledy naložila na domácím hřišti 7:1. A body si odvezla i z Pardubic. V neděli zde zvítězila 3:1, z lóže další trápení svého klubu sledoval i majitel Dynama Petr Dědek s Jaromírem Jágrem. Záchvěv naděje na dobrý výsledek fanouškům dopřál hned po dvanácti vteřinách hry Patrik Poulíček, když dobře tečoval nahození Jana Zdráhala, pak už to ale bylo jen na jednu bránu.

„Absolutně nechápu, že jsme první třetinu vydrželi a prohrávali po ní jen 1:2,“ kroutil hlavou Poulíček. Po jeho trefě totiž Sparta led skutečně ovládla, vše podstatné stihla v první desetiminutovce: v páté minutě vyrovnal Robert Říčka a nepříliš jistého Pavla Kantora v brance domácích o tři minuty později překonal i David Tomášek. Pro bývalého pardubického hráče se jednalo o stý bod v extralize.

„Jsem rád, že to vyšlo zrovna proti Pardubicím, to je zajímavé. Hlavně budu ale muset platit něco do kasy, to už mě tolik netěší,“ smál se Tomášek. Po jeho zásahu Pardubice stáhly hru na tři pětky a hnaly se za vyrovnáním, gólman Sparty Jakub Neužil, který zapsal teprve druhý start v nejvyšší soutěži, ale všechny další pokusy domácích zastavil. Výhru Pražanů pak do prázdné brány pojistil Lukáš Rousek. „I my jsme si vytvořili nějaké šance, ale na víc jsme proti jednomu z nejlepších soupeřů asi neměli,“ uznal kouč Dynama Milan Razým.