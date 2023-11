Třinec porazil v osmifinále Ligy mistrů Skellefteå gólem v závěru

Už po 101 sekundách hry otevřel skóre Jeřábek. Domácí bek se dostal k puku po vyhraném vhazování a nahozením od levého mantinelu překvapil Lindvalla. Oceláři zvýšili ve čtrnácté minutě v přesilové hře. Daňo mohl z mezikruží zakončit, ale přihrál doleva Růžičkovi, který z úhlu trefil odkrytou branku.

„Byl to vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme udělali nějaké chyby, zbytečná vyloučení a že jsme soupeře pustili trošku do utkání. S takhle silným soupeřem jsme ale čekali, že se po první třetině zlepší,“ uvedl Jeřábek. Šance na postup označil za otevřené.

Švédové stupňovali aktivitu, ale v úvodu prostřední třetiny mohli inkasovat potřetí. Hudáček ve vlastním pásmu vystihl přihrávku, v úniku ale neuspěl s bekhendovou kličkou. Z protiútoku hosté snížili, Lindström překonal Kacetla střelou z mezikruží.

„Musím uznat, že Skelleftea měla ve druhé třetině velký tlak, moc jsme chybovali okolo modrých čar a ztráceli puky, obránci nám nestíhali vystřídat. Byli jsme rádi, že jsme udrželi po dvou třetinách vedení 2:1,“ řekl asistent třineckého trenéra Vladimír Országh.

Vyrovnání měl dvakrát na hokejce Hugg, ale šance zahodil, a tak z dorážky trestal Kurovský. Za 81 sekund vstřelil Mans Forsfjäll kontaktní gól. Třinec situaci reklamoval, vzal si i trenérskou výzvu kvůli domnělému faulu Dzierkalse na brankáře, ale na Kacetla natlačil lotyšského hráče Kundrátek, proto gól platil. Oceláři vzápětí přežili vyloučení Romana, při dalším prohřešku za příliš mnoho hráčů na ledě vyrovnal Sikura a domácí ještě zachránila tyč po střele Lindholma.

S výhodou jednoho gólu půjdou ale do odvety nakonec Třinečtí, poté co střelu Nestrašila doklepl do prázdné branky Hudáček. Ani hosté neuspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdu.

„Kluky nabádáme, aby chodili před branku. Byli jsme před gólmanem, dostali se k nějakým dorážkám. Dobře jsme zahráli přesilovky, měli jsme tam vedle gólu i další šance. Jsme rádi za čtyři branky, ale je potřeba ještě dodat, že nás výrazně podržel Káca (Kacetl), to byl určitě náš muž zápasu. Díky němu máme jednogólový náskok,“ doplnil Országh.

Pelicans Lahti : HC Vítkovice Ridera 0:3 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Olkinuora (Patrikainen) – Mylläri, Puutio, Král, Riihinen, Jordán, Utunen, Käyhkö – Bryggman, Schnarr, Horký, Tyrväinen, Carlsson, Lasch, Roine, Enlund, Tukiainen, Virtanen, Hirvonen, Kiiskinen Sestavy:

Klimeš (Machovský) – Mikuš, Grman, Kovář, Jeřábek, Auvitu, Prčík, Zeleňák – Zdráhal, Krieger, Mueller – Kalus, Barina, Lakatoš – Dej, Peterek, Fridrich – Lednický, Přibyl, Krejsa Rozhodčí: Öhlund, Hinterdobler – Niittylä, Pekkala

HC Oceláři Třinec : Skelleftea AIK 4:3 (2:0, 0:1, 2:2) Góly:

01:41 J. Jeřábek (P. Vrána)

13:03 Martin Růžička (M. Daňo, J. Jeřábek)

44:54 Kurovský (Čacho, Dravecký)

56:06 L. Hudáček (A. Nestrašil, Polášek) Góly:

24:46 L. Lindström (Hugg)

46:15 M. Forsfjäll (Stenman, Dzierkals)

52:21 Sikura (L. Lindström, M. Lindholm) Sestavy:

Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, M. Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – Martin Růžička (A), Voženílek, Pánik – M. Daňo, L. Hudáček (TS), A. Nestrašil – Miloš Roman, P. Vrána (C), Hrehorčák – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Sikora Sestavy:

Lindvall (Rautio) – Pudas (C), M. Forsfjäll, Salomonsson, Lundberg, Sandin-Pellika, Nilsson, Granberg – Sandberg, P. Lindholm (A), M. Lindholm – Robertsson, Lindberg, Hugg (A) – Heikkinen, L. Lindström (TS), Sikura – Dzierkals, Z. Forsfjäll, Stenman – Vuollet Rozhodčí: Hronský, M. Christensen – J. Svoboda, Špůr Počet diváků: 3 547

ERC Ingolstadt : Växjö Lakers 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Góly:

20:35 Pietta (St. Dennis, Henriquez-Morales) Góly:

03:11 Rieder

10:28 Carlsson (Martinsson, Blichfeld)

26:52 Stjernborg (Gustafsson)

29:17 McLaughlin (Cooper, E. Rosen) Sestavy:

Williams (Garteig) – Edwards, Wagner, Huttl, Bodie, Zitterbart, Maginot, Jobke, Schwaiger – Virta, Stachowiak, Friedrich – St. Dennis, Pietta, Dunham – Simpson, Rowe, Krauss – Henriques-Morales, Hofflin, Schindler Sestavy:

Ahman (Larmi) – Cooper, E. Rosen, Martinsson, Carlsson, Giuttari, Hurtig, Freij – Gustafsson, McLaughlin, Stjernborg – Blichfeld, R. Rosen, Agren – M. Sylvegard, Kossila, Rieder – E. Sylvegard, Lundberg, Nilsson Rozhodčí: Kohlmüller, Soos – Heffner, Hofer

SC Rapperswil-Jona Lakers : Adler Mannheim 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Góly:

07:44 Schroeder (Moy, Červenka)

17:11 Wetter (Frk, Rask)

44:24 Schroeder (Jensen, Capaul)

58:21 Frk (Rask) Góly:

11:19 Vey (Mayer, Wolf) Sestavy:

Nyffeler (Meyer) – Aebischer, Gerber, Baragano, Maier, Vouardoux, Grossniklaus, Capaul – Wick, Dünner, Forrer – Moy, Albrecht, Červenka – Lammer, Schroeder, Jensen – Frk, Rask, Wetter – Zangger. Sestavy:

Brückmann (Tiefensee) – Holzer, Murray, Jokipakka, Reul, Pilu, Gildon, Mayer – Ennis, Gaudet, Kühnhackl – Fischbuch, Maximilian Eisenmenger, Hännikäinen – Plachta, Vey, Wolf – Proske, Magnus Eisenmenger, Thiel – Saffran. Rozhodčí: Nikolić (AUT), Baca (POL) – Cattaneo (SUI), Duc (SUI) Počet diváků: 3 515

EHC Biel-Bienne : Färjestads BK 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Góly:

11:15 Rajala (Rihards Bukarts)

31:13 Brunner (Rathgeb)

52:00 Jakovenko Góly:

15:59 Lundh (Tornberg)

24:45 Ejdsell (Kellman)

31:59 Ejdsell (Nyström, Kellman)

36:58 Tornberg (Westfält, Forsell)

43:52 Lindkvist (Lawner) Sestavy:

Säteri (van Pottelberghe) – Jakovenko, Grossman, Lööv, Pokka, Forster, Burren, Delémont, Christen – Rajala, Sallinen, RIhards Bukarts – L. Hischier, Bärtschi, Kessler – Künzle, Rathgeb, D. Brunner – Reichle, Schläpfer, Tanner Sestavy:

Lagacé (Lindbom) – Groleau, Nygrén, Andersson, Tornberg, Göransson, Bergkvist, Nyström – Nygärd, Tomášek, Äslund – Lawner, L. Johansson, Lindqvist – Nilsson, Kellman, Ejdsell – Lundh, Westfält, Forsell Rozhodčí: Kopitz, Buss – Fuchs, Urfer Počet diváků: 3 533