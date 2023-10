Třinec si poradil v Lize mistrů s Aalborgem a zajistil si účast v play off

Český mistr prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

„V Lahti jsme měli nůž na krku a výhra nás svým způsobem nakopla,“ uvedl asistent trenéra Třince Vladimír Országh. Přiznal, že postup byl od začátku cílem. „Změnil se formát soutěže, zavedla se nová pravidla. Zejména to přesilovkové, kdy hrajete pořád v oslabení, přestože inkasujete, nás v prvním utkání trochu doběhlo a ztratili jsme proti Rapperswilu jasný zápas. Postupně jsme si ale zvykali a jsme rádi, že jdeme dál.“

Oceláři naplňovali roli favorita od začátku. V sedmé minutě otevřel skóre Čacho tečí Jeřábkovy střely od modré čáry. Ještě v první třetině zvýšil Hudáček do odkryté branky po ideálním pasu Nestrašila. Ve 35. minutě zužitkoval Vrána trefou z mezikruží přesilovou hru a postup potvrdil ve třetí třetině v další početní výhodě Roman.

„Aalborg toho moc neměl, hrozil občas protiútoky nebo nenápadnými střelami. Bylo docela nezvyklé, že i když byli v pozicích mezi kruhy a já čekal, že už vystřelí, tak ještě hledali někoho dalšího. O to to bylo horší,“ uvedl Kacetl. „Jsem rád, že jsme je nepustili do nějakého nájezdu nebo něčeho takového a že jsme výborně bránili až do konce. K ničemu jsme je nepouštěli, naopak jsme hráli pořád u nich v pásmu. Takticky výborný zápas,“ doplnil.

Oceláři tak při své osmé účasti v Lize mistrů postoupili potřetí do play off, ve kterém se v lednu 2018 dostali až do semifinále. V posledních čtyřech startech vypadli v základní skupině, ale sezonu pokaždé zakončili titulem. „Je fajn, že jsme to zlomili. Věřím, že se nám bude dařit i dál,“ řekl Kacetl.

HC Oceláři Třinec : Aalborg Pirates 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

06:12 Čacho (J. Jeřábek, Dravecký)

14:21 L. Hudáček (A. Nestrašil, Nedomlel)

34:21 P. Vrána (L. Hudáček, Kurovský)

52:11 Miloš Roman (L. Hudáček, P. Vrána) Góly:

Sestavy:

Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, M. Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Martin Růžička (A), Voženílek, Pánik – Wałęga, L. Hudáček (TS), A. Nestrašil – Hrehorčák, P. Vrána (C), Miloš Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Sikora. Sestavy:

Adamsen (Sørensen) – Knudsen (A), A. Koch, Hanson, Brøndberg, DeNaples, Nielsen, Frederiksen – Kabanov, Jakobsen (C), Jul Korsgaard – Salhany, P. Bjorkstrand (A, TS), T. Giroux – Spelling, Morin, Boesen – Andersen, Ladehoff, Anker – Rasmussen. Rozhodčí: Hribik, Jakub Šindel – Jiří Ondráček, Špůr (všichni CZE) Počet diváků: 3 068

Belfast Giants : HC Dynamo Pardubice 1:2 (1:2, 0:0, -:-) Góly:

13:31 Long (McLeod) Góly:

08:26 M.Kaut (Košťálek, Pavlata)

12:59 Kolář (M.Kaut) Sestavy:

Beskorowany (Whistle) – Friend, Curti, Brown, Phillips, Gendron, Baum – Printz, Preston, Nazarian – Curran, Lake, M.Cooper – O.Cooper, Long, McLeod – Sato, Norris Sestavy:

Klouček (Vomáčka) – Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář, Bučko, Chabada – Kousal, Zohorna, Herčík – M.Kaut, T.Kaut, Pavlata – Říčka, Ciencala, Zeman – Mandát, Poulíček, Vondráček Rozhodčí: Soos (HUN), Sewell (GBR) – Kisil (GBR), Rodger (GBR)

HC Košice : Adler Mannheim 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Góly:

18:33 Jääskeläinen (Pollock) Góly:

27:24 Wolf (Murray, Gildon)

36:01 Bennett

44:32 Gaudet (Hännikäinen)

56:51 Fischbuch (Gaudet) Sestavy:

Riečický (Janus) – Zech, Ferenc, Breton, Šedivý, Deyl, Bartoš, Hudec – Lunter, Berger, Bartánus – Jääskeläinen, Pollock, Bačo – Rogoň, Krivošík, Lamper – Plochotnik, Havrila, Jokeľ Sestavy:

Brückmann (Tiefensee) – Jokipakka, Reul, Murray, Gildon, Mayer, Holzer – Wolf, Loibl, Proske – K. Bennett, Vey, Gilmour – Hännikäinen, Gaudet, Fischbuch – Thiel, Eisenmenger, Saffran Rozhodčí: Hronský, Buss – Durmis, Konc Počet diváků: 2 582

HC Bolzano : Stavanger Oilers 0:1 (0:0, 0:1, -:-) Góly:

Góly:

32:48 Kissel (Langan, Dineen) Sestavy:

Vallini (Svedberg) – Miglioranzi, Parlett, Teves, Di Perna, Valentine, Vandane, Pietroniro – Halmo, McClure, Gazley – Thomas, Sikura, Ford – Lessio, Mantenuto, Miceli – Brunner, Alberga, Frank – Felicetti Sestavy:

Hoekstra (Holm) – Watson, Klavestad, Bourque, Østby, Bjerke, Ulriksen, Bryhnisveen – Kissel, Dineen, Gran – Hoff, Strandborg, Karlsen – Elvsveen, Langan, Henriksen – Calik, Husebø Rozhodčí: Nikolić, Zrnić – Zgonc, Pardatscher