Hokejisté Pardubic vezou z úvodního osmifinále LM v Tampere výhru 3:1

Odveta se odehraje příští týden v úterý na ledě Dynama a vítěze čeká ve čtvrtfinále úspěšnější z dvojice Innsbruck - Lukko Rauma. V barvách Ilvesu se představila čtveřice českých zástupců - brankář Jakub Málek, obránce Dominik Mašín a útočníci Petr Kodýtek a Šimon Stránský, který si připsal asistenci.

V úvodu zahrozil Kodýtek, ale neměl přesnou mušku, potom Willa ohrozil Stránský. V čase 10:49 už Dynamo inkasovalo, poté co sekundu před koncem Říčkova trestu otevřel skóre po přihrávce Stránského střelou z levého kruhu Meskanen. Odpovědět mohl Vondráček, ale nedotlačil puk za Málka. V 18. minutě už se hosté dočkali vyrovnání, z pozice za levým kruhem se trefil kanonýr Radil.

Dynamo se snažilo otočit stav už na konci úvodní části, ale povedlo se mu to až po 95 sekundách druhé třetiny, kdy z pravého kruhu překonal nedávného reprezentačního debutanta z turnaje Karjala Zohorna. Hosté se potom ubránili při Poulíčkově trestu a ve 28. minutě mohl zvýšit Hyka, ale nezamířil přesně.

Po Dvořákově trestu obral domácí hned po dvou sekundách o přesilovku faulem Kodýtek. Možnost vyrovnat měl při hře čtyř proti čtyřem Friman, Will ale zasáhl levým betonem. V 35. minutě se po Kousalově přihrávce dostal před Málka Radil, překonal jej bekhendovým blafákem mezi betony a zvýšil na 3:1. Pokusy Ilvesu o odpověď pochytal Will.

Na začátku závěrečné části měl po Zohornově nabídce možnost Kousal, ale Málka nepřekonal. Domácím při pokusech Pelliho, Lancastera, Ikonena či Meskanena chyběla přesnost, Latvalův pokus vytěsnil Will. Snížit se nepodařilo v závěru ani Frimanovi.

„My jsme se poctivě na Ilves připravovali. Čekali jsme vyrovnaný zápas, což nakonec byl. Super, že jsme dali gól na 1:1 a vzali jsme jim vítr z plachet. Pak jsme přidali dva další góly a myslím, že jsme si to zkušeně hlídali až do konce zápasu a v podstatě je nepustili do žádné vážnější situace. Jsme rádi za vítězství. Je ještě jeden zápas a uděláme maximum, abychom přes Ilves přešli,“ řekl klubovému webu trenér Dynama Václav Varaďa.

Ilves Tampere : HC Dynamo Pardubice 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Góly:

10:49 Meskanen (Stránský, Ratinen) Góly:

17:39 Radil (Zohorna, Vála)

21:35 Zohorna (Radil, Kousal)

34:14 Radil (Kousal, Zohorna) Sestavy:

Málek (Gunnarsson) – Lancaster, Mašín, Clendening, Friman, Latvala, Parikka, Pelli, Bau – Meskanen, Palve, Suomi – Ikonen, Mäntykivi, Könönen – Ratinen, Kodýtek, Stránský – Päkkilä, Gregoire, Alvarez. Sestavy:

Will (Klouček) – Čerešňák, Musil, Košťálek, Dvořák, Kolář, Vála, Bučko, Paulovič – Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, Zohorna, Kousal – Kaut, Musil, Cienciala – Vondráček, Poulíček, Mandát. Rozhodčí: M. Linde, K. Hinterdobler – O. Hautamaki, J. Thomann Počet diváků: 3 538