Nečas: Hned jsem mířil do Prahy, šrámy mi nebrání. Na večer je připravený

„Pro každého českého hráče je to sen,“ zdůvodňoval kvapný příjezd do Prahy. „Člověk má vždycky myšlenku na to vyhrát play off NHL a získat Stanley Cup. Jakmile jsme ale vypadli, moje myšlenky hned mířily sem na mistrovství. Jsem rád, že tady můžu být a připojil jsem se co nejdřív.“

V Carolině jste byl po vyřazení hned připravený na odjezd?

Zařídil jsem si zdravotní prohlídku rovnou po zápase. Měl jsem zájem, vím, jak to časově vycházelo, takže jsem se snažil být co nejrychlejší. Další den ráno jsem měl mítink s trenéry a odpoledne vyrazil. Jsem rád, že jsem tady.

Martin Nečas při oficiálním fotografování po příletu do dějiště mistrovství světa,

Hodně se psalo, že jste po play off potlučený, máte nějaké šrámy?

Nějaké mám, ale to si nechám pro sebe. Nejde o nic, co by mi bránilo hrát.

Před chvílí jste absolvoval mítink i tady s trenéry, nebudete chtít odpočívat a půjdete do akce rovnou večer proti Britům?

Uvidíme, já jsem připravený. Ještě se domluvíme s trenéry, ale nepřijel jsem sem odpočívat a bude dobré začít hned večer.

Kam s vámi trenéři počítají?

To ještě úplně nevím, uvidíme večer. Jsem tu teprve chvilku, je to všechno narychlo.

Sledujete vystoupení českého týmu na domácím šampionátu?

Viděl jsem snad každý zápas mimo posledního, kdy jsme to nestíhali. Kluci zatím hráli dobře, bylo vidět, že je fanoušci ženou dopředu a musím říct, že jsem z toho měl až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí tady chodí na zápasy nejen Čechů. Co jsem mluvil s kluky z Kanady, které znám, tak byli nadšení.

Radost měli i fanoušci, když jim v pátečním zápase s Rakouskem oznámili, že přijedete. Co jste na to říkal?

Popravdě jsem to ani nevěděl, ale jsem rád. Hrát za český nároďák je moje srdeční záležitost. Ještě v Česku na mistrovství. Těším se na první start, kluky i realizační tým. Půjdeme postupně a doufám, že to dotáhneme co nejdál.

Brankář Petr Mrázek o vás řekl, že v Carolině byste měl dostat jinou roli a že tam nevidí, jak kvalitní hokejista jste.

Já jsem se sem těšil, s Mrázou se známe a jsme dobří kamarádi. Nechci komentovat Carolinu, jsem tady, abych se staral o nároďák. Co nastane v budoucnu, budeme řešit až po mistrovství.