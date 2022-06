Hokejista Blümel míří z Pardubic do zámořské NHL. Na dva roky se upsal Dallasu

Blümela v NHL draftoval v roce 2019 ve čtvrtém kole na 100. pozici Edmonton, ale kontrakt s ním neuzavřel a ztratili na něj práva. Teď si mohl účastník mistrovství světa i z loňska z Rigy vybírat z nabídek jakéhokoliv týmu NHL.

„Potom, co Matějovy výkony na mistrovství světa byly opravdu výborné, tak nabídek bylo několik. Řešilo se to teď v posledních dnech a směřovalo to k Dallasu. I Matěj to tak cítil a rozhodl se nabídku Stars přijmout. Je to dvouletá smlouva a věříme, že je to dobrý krok pro posun v jeho kariéře dál. Hodně se na novou výzvu těší a věříme, že to rozhodnutí je správné, organizace Stars bude pro Matěje ta pravá a splní si svůj sen,“ řekl ČTK Lukáš Hronek z agentury Alvo Sport management, která Blümela zastupuje.

„Je to něco, kvůli čemu jsem tak dlouho dřel, je to strašně skvělý. Těžko se mi hledají slova, přeci jen jsem si tohle vždycky přál. Vždycky jsem chtěl zažít takový moment, a když je to najednou tady... Chci si to co nejvíc užít,“ uvedl pro server hokej.cz Blümel, pro něhož je kontrakt s klubem NHL splněným snem i trochu opožděným dárkem k 22. narozeninám, které oslavil v poslední květnový den.

„Je to nejlepší liga na světě, sen každého kluka. Zabojovat o NHL je skvělá možnost. Na druhou stranu, podpisem smlouvy to všechno jen začíná. Jedna etapa končí a začíná druhá, ještě úžasnější. Jsem zvědavý, jaké tam budou podmínky, jak se mi povede přechod. Ale upřímně se na to moc těším,“ prohlásil Blümel.

Ohledně jeho možného odchodu do zámoří se spekulovalo delší dobu, a to v souvislosti s více kluby. Úvahy na toto téma ještě výrazně posílil sám mladý útočník vynikajícími výkony na šampionátu ve Finsku.

„Samozřejmě jsem se s nejbližším okolím bavil, třeba jsem jen naznačil, že Dallas má zájem. Jen jsem to nechtěl zakřiknout, do poslední chvíle nebylo nic jistého, tak jsem s tím vším chtěl počkat. Třeba s Matějem Stránským jsme to probírali na repre, hrál totiž čtyři roky AHL v Texasu. Tak jsem se ptal, co a jak. Ale jinak jsem spíš finální výběr řešil s agentem. Vybrali jsme to, co je pro mě nejlepší. A kde je největší šance splnit si sen s názvem NHL,“ vysvětlil Blümel.

V přípravě chce udělat maximum. Hnát ho bude vidina místa v prvním týmu Stars. „Na novou sezonu se moc těším, mám obrovskou motivaci udělat první tým. V létě do toho dám všechno a uvidíme, jak to půjde na kempu. Může se stát, že se mi povede a rovnou si zahraju. Anebo ne, půjdu do AHL a budu bojovat dál. V hlavě jsem na to i takhle připravený. Ať to bude NHL, nebo AHL, obojí budu brát jako posun dopředu. Takhle to mám nastavené - chci se dál zlepšovat,“ ujistil Blümel.

Na nedávném šampionátu v Finsku, kde Češi dosáhli na první medaili po deseti letech, byl se čtyřmi brankami třetím nejlepším střelcem týmu za Davidem Pastrňákem (7) a Romanem Červenkou (5). S osmi body z 10 utkání byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem za Červenkou (17), Davidem Krejčím (12) a Pastrňákem (10).

V uplynulé sezoně si za Pardubice připsal ve 49 zápasech základní části extraligy 24 bodů za 12 gólů a stejný počet asistencí. V pěti utkáních play off nebodoval. V celé sezoně sehrál za národní týn 27 utkání a připsal si 18 bodů (9+9). V únoru byl s týmem jako náhradník na olympijských hrách v Pekingu.

V extralize má na kontě za tři sezony celkem 142 utkání a 65 bodů za 35 branek a 30 asistencí. V reprezentaci stihl za dvě sezony 43 utkání s bilancí 27 bodů (14+13). Syn bývalého mezinárodního čárového rozhodčího Petra Blümela působil v letech 2017 až 2019 v zámořské juniorské USHL v celku Waterloo Black Hawks.

„Jednání byla poměrně rychlá. Neříkáme, že ty ostatní organizace nebyly zajímavé, ale vidíme to, že v Dallasu by mohl být dobrý prostor pro jeho styl hokeje. Je to excelentní bruslař, dnešní hokej je o bruslení a věříme tomu, že mu pomůže i to, že byl dva roky v Americe v juniorce. Jazyková bariéra nebude veliká,“ uvedl Hronek.

„Myslíme si, že teď ten krok přichází v pravý čas a věříme tomu, že bude podávat stejné výkony jako na mistrovství a prosadí se i v nejlepší lize světa. Navíc v Dallasu někteří hráči končí, Radulov odchází (podle neoficiálních zpráv do Kazaně). Zájem z Dallasu byl velký a intenzivní a Matěje to oslovilo,“ doplnil Hronek.

Roli sehrál i trojnásobný vítěz Stanleyova poháru a evropský skaut Stars Jiří Hrdina. „Kontaktoval naši agenturu, mluvil s Alešem Volkem o tom několikrát, takže si myslím, že důležitost působnosti Jirky v organizaci Dallasu měla svoji váhu,“ dodal Hronek.