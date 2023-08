Peníze už nejsou prioritou. Frolík o návratu do Kladna i sporu s Pešánem

Kanadská juniorka, pak v NHL Florida, Chicago, Winnipeg, Calgary, Buffalo a Montreal, po návratu do Evropy ještě švýcarské Lausanne a loni Liberec. Takový je výčet klubů, které Frolík navštívil od posledního působení na Kladně, do nějž se nyní vrací.

„Přemýšlel jsem i o konci kariéry, ale to se mi ještě úplně nechtělo. Pak mě oslovilo Kladno. Táta si moc přál, abych svou kariéru ukončil doma na Kladně, takže to dělám i pro něj, aby se na mě ještě mohl jít podívat,“ řekl Frolík novinářům na otevřeném tréninku.

Rodina, na rozdíl od peněz, sehrála ve Frolíkově rozhodování klíčovou roli. „Hokej už nehraju pro peníze, už pro mě nejsou prioritou. Na Kladně jsme se dohodli na rozumné částce. Jednoduché to naopak nebylo s ohledem na rodinu, protože se nám narodila třetí dcera. S Kladnem jsme se ale domluvili na určitých podmínkách, v nichž mi klub vyhoví. A pak už to šlo docela rychle,“ pochvaloval si Frolík.

Frolík bude v kádru Kladna jedním ze šesti třicátníků, kteří by měli tým pozvednout ze dna. Řeč je kromě Frolíka ještě o Tomáši Plekancovi, Antonínu Melkovi a Jakubech Strnadovi, Klepišovi a Babkovi. A otazník jako už každoročně zůstává nad startem Jaromíra Jágra.

„Nevím, jaké má Jarda plány, podle mě je pořád možnost, že by mohl naskočit. Uvidíme, v jakém bude rozpoložení a jak se k tomu postaví. Každopádně by bylo fajn si s ním ještě zahrát. Doufám, že to vyjde,“ věří Frolík, jenže se s legendárním hokejistou setkal v kanadském Calgary.

Přesto Jágra zastínil ve Frolíkově rozhodování jiný kladenský odchovanec, kapitán Tomáš Plekanec. „Byli jsme v kontaktu a ptal jsem se ho, jestli chce pokračovat. I ve svém věku pořád dokazuje, že je hráčem na vysoké úrovni. Když mi řekl, že do toho jde, měl jsem to rozhodování jednodušší.“

Michael Frolík si brání kotouč před Martinem Marinčinem.

Naopak setrvání v Liberci nikdy příliš blízko nebylo. Frolík v minulé sezoně odehrál za Bílé Tygry 57 zápasů a posbíral 27 bodů. Poté vystřídal na lavičce Patrika Augustu bývalý reprezentační kouč Filip Pešán, se kterým se Frolík v minulosti nepohodl.

„Tušil jsem, že když se bude pan Pešán do Liberce vracet, já už tam asi nebudu. Něco jsme mezi sebou měli,“ připomněl Frolík loňský olympijský turnaj v Pekingu.

Na něm měl Frolík patřit k hlavním oporám, ale nakonec v čínské metropoli odehrál jen dva zápasy. Pak už zůstal na tribuně. „Moc jsem pod ním nehrál, nelíbil jsem se mu. Později jsme si to vyříkali, ale celkově to bylo nešťastné. Oslovil mě, jestli pojedu na olympiádu a jel jsem. Pak se staly nějaké věci, ke kterým už bych se nechtěl vracet. Prostě jsem se nevešel do sestavy, to se někdy v hokeji stává. Nechtěl jsem dělat zle, tak jsem to přijal,“ popsal Frolík.

Michael Frolík (čelem) slaví svou trefu do sítě Norska.

Právě duel se Švýcarskem ve skupině olympiády byl jeho posledním v reprezentaci. A tuší, že to tak už zůstane.

„Na národní tým moc nemyslím, má výkonnost už na mezinárodní úroveň asi není. Chci se soustředit jen na Kladno a pomoct mu,“ uvedl Frolík.

A jaké jsou cíle Kladna do nové sezony?

„Rozhodně chceme do play off, protože není nic příjemného plácat se na konci tabulky s barážovým strašákem. Chceme udělat krok vzhůru, snad se dostaneme aspoň do předkola a budeme mít šanci na play off,“ přeje si Frolík.