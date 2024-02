Tvrdý trest za zákeřný faul. Houdek bude Pardubicím chybět v deseti zápasech

„Při určení výše trestu hrála roli maximální intenzita zákroku, který byl veden bez respektu k protihráči i jeho zdraví ze slepého úhlu v okamžiku, kdy byl plzeňský hráč ve zranitelné pozici, což mělo za následek jeho vážné zranění,“ uvedl šéfa disciplinární komise Viktor Ujčík.

Švédský útočník musel být po ostrém zákroku převezen do nemocnice. Dostal ránu ze slepého úhlu, neměl šanci se připravit nebo jakkoliv zareagovat.

Plzeň v pondělí večer uvedla, že je stabilizovaný a mimo ohrožení života, ale má před sebou ještě několik vyšetření.

„V hokeji se člověk mnohdy rozhoduje ve zlomku vteřiny a já bohužel zasáhl Tima nešťastně. V první řadě bych mu chtěl popřát návrat do plného zdraví. Psal jsem mu hned po utkání. Doufám, že bude v pořádku,“ řekl Houdek pro klubový web.

Tim Söderlund proměnil trestné střílení a poslal Plzeň do vedení.

K zákeřnosti třiadvacetiletého obránce se vyjádřil také pardubický majitel Petr Dědek.

„Zákrok Michala Houdka byl za hranicí tvrdosti a fair play. Očekáváme adekvátní trest. Nejdůležitější je, aby se Tim Söderlund uzdravil a vrátil brzy na led,“ napsal na sociální síti X.

„Hokej je tvrdý sport, občas se to stává. Ale tohle bylo zbytečné. Bylo to ošklivé, není nic příjemného něco takového vidět. Je to špatné,“ hlásil po prohře 1:3 v pondělním duelu plzeňský kouč Petr Kořínek.

Oba hlavní aktéři nepříjemného momentu ještě před dvěma týdny působili v jednom týmu. Houdek se přesunul z Plzně do Pardubic krátce před uzávěrkou přestupů, Západočeši místo něj získali Martina Bučka.