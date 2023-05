Chceme tady zůstat, plánovali hokejisté. Jenže výhra je z Rigy vyžene

„Samozřejmě bychom rádi zůstali tady. Uděláme pro to maximum. Už o tom padla řeč na poradě,“ říkal Vladimír Sobotka. „Nemuseli bychom cestovat, byla by to naše výhoda.“

V Lotyšsku bylo po pondělním poledni, když reprezentační útočník po tréninku vykládal s českými žurnalisty. Po něm pro iDNES.cz pár minut hovořil i další forvard Jakub Flek.

„Bylo by asi lepší, kdybychom mohli jít ve čtvrtfinále na Němce nebo Dány. Na ně ale nedosáhneme. Ve hře je Finsko, Švédsko a Amerika. A to už je jedno, na koho půjdeme,“ přemítal Flek. „Souhlasím ale se Sobem. Rád bych hrál čtvrtfinále v Rize. Přelet a stěhování člověka lehce unaví. Něco jsme na tomhle ledě odehráli, jsme na něj navyklejší.“

Už předtím i reprezentační kapitán Roman Červenka označil čtvrtfinálový duel v Rize za „plus, které ale fakt nejde ovlivnit“.

Následné pondělní výsledky na mistrovství světa ale vyvrcholení skupin interesantně zamotaly.

Češi v úterý v přímém souboji o druhé místo vyzvou Kanadu. A po něm existuje několik scénářů možného vývoje.

Česká výhra

Je to varianta, po níž bude hned jasno. Jakékoli české vítězství zajišťuje druhou příčku. Za normálních okolností si nejlepší dva týmy základních skupin zvou třetí a čtvrtý z opačné osmičlenné skupiny.

Jenže...

Letošní šampionát má podstatnou výjimku. Týmy z pořádajících zemí (Finsko a Lotyšsko) odehrají čtvrtfinále doma. A protože Finové už před úterním programem jistojistě obsadí třetí příčku, pozvou si druhý tým „rižské“ skupiny do Tampere.

Česká porážka

Zatímco vítězství národního týmu proti Kanadě rozřeší čtvrtfinálového soupeře i dějiště okamžitě, při porážce bude záležet na dalších úterních výsledcích.

Češi určitě po případné prohře narazí na Švédy, nebo Američany. Ve skupině skončí nejlépe třetí a na duel proti Finům budou cestovat druzí Kanaďané.

Reprezentantům by mohlo spadnout do klína vytoužené čtvrtfinále v Rize.

Jenže má to háček...

Musí se naplnit i další okolnosti. Češi mají před závěrečným kolem o dva body více než Lotyši, kteří je ve vzájemném duelu porazili. Domácí výběr se může přehoupnout před Čechy, pokud například Jalonenův tým nezaboduje s Kanadou a Lotyši jakkoli zvítězí nad jistými vítězi skupiny ze Švýcarska.

Je nutné zmínit, že Lotyšům k postupu ze čtvrtého místa stačí i bod. Na ten budou zřejmě cílit. Ať skončí třetí, nebo čtvrtí, čtvrteční čtvrtfinále by podle předem daných regulí sehráli doma v Rize. Znamená, že poražený tým ze zápasu Česko - Kanada by čekalo stěhování do Tampere.

Do postupové matematiky se chce zapojit ještě Slovensko. To ale musí bezpodmínečně porazit za tři body Norsko a poté musí doufat, že Lotyši vyjdou proti Švýcarům bodově naprázdno. Jakákoli slovenská ztráta kompletuje postupující kvartet (Lotyšsko, Česko, Kanada, Švýcarsko).

Slováci mohou nejlépe skončit čtvrtí, což by přineslo třetímu týmu „rižské“ skupiny setrvání na první vyřazovací zápas v Riga Areně.

Každý zápas něco změní

Uff... docela náročné vysvětlování, že ano?

A to jsme ani nezmiňovali, že ve druhé skupině se o prvenství v přímé bitvě utkají Švédové s Američany. Na dálku budou proti sobě bojovat o poslední místenku do čtvrtfinále Němci s Dány.

Pro našince budou jednoznačně zajímavější klání skupiny v Rize, kde každý zápas ovlivní postupové pořadí. Tak si jen pamatujte start zápasů.

11.20 Slovensko - Norsko.

15.20 Česko - Kanada.

19.20 Lotyšsko - Švýcarsko.

„Je to všechno hrozně zamotané,“ pověděl útočník Flek. „Úplně se tím nezatěžuju. Doufám, že se proti Kanadě naladíme na čtvrtfinále. A když se budeme stěhovat, musíme to přijmout.“