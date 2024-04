Pražská sázka na Kanadu možná nevyjde. USA překvapují organizátory MS

Výbor domácího šampionátu měl při skládání skupin dvě základní priority.

Aby čeští hokejisté hráli v Praze a Slováci v Ostravě.

Umístění na posledním mistrovství, které rozhoduje o rozlosování následného turnaje, jim to umožnilo. Proto obrátili zrak k dalšímu přání. Dostat Kanadu do O2 areny.

Ta v roce 2015 přivezla do Česka mimořádně nabitý kádr. Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Taylor Hall, Claude Giroux, Brent Burns. Výčet jen pár jmen z blyštivé soupisky. Neměla konkurenci, zaslouženě si došla pro zlato.

Z hokejových kuloárů vycházely informace, že i tentokrát složí Kanada silný mančaft. Proto se organizátoři rozhodli poslat tým Spojených států do Ostravy a umístit Kanadu do Prahy. Obě strany s krokem následně souhlasily, stejně jako Mezinárodní hokejová federace.

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) a Benjamin Dieude-Fauvel z Francie v souboji o kotouč

„Naše předběžná jednání s reprezentanty javorových listů jsou taková, že pokud budou hrát v našem hlavním městě, můžeme očekávat příjezd hokejových hvězd. Rádi bychom divákům zprostředkovali zážitek ze sledování největších možných osobností současnosti,“ avizoval loni v květnu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.

Neúplná nominace USA na MS v Česku Brankář: Alex Lyon (Detroit)

Obránci: Luke Hughes (New Jersey), Seth Jones, Alex Vlasic (oba Chicago), Jake Sanderson (Ottawa), Zach Werenski (Columbus)

Útočníci: Matt Boldy (Minnesota), Cole Caufield (Montreal), Joel Farabee (Philadelphie), Johny Gaudreau (Columbus), Luke Kunin (San Jose), Dylan Larkin (Detroit), Shane Pinto, Brady Tkachuk (oba Ottawa), Trevor Zegras (Anaheim)

K tomu dodal: „Myslím si, že rozdělení nemohlo dopadnout pro fanoušky lépe!“

Teď to spíš vypadá, že mohlo.

Kdyby nechali Američany v pražské skupině A.

Ti totiž nahlásili příjezd několika opor týmů z NHL. Dylan Larkin z Detroitu, Brady Tkachuk z Ottawy, Johnny Gaudreau z Columbusu nebo Seth Jones z Chicaga. A také všech deset již potvrzených hráčů do pole patří ve svých klubech mezi klíčové.

Leckoho taková sestava Spojených států překvapí. Nelze se moc divit, jindy totiž vozily spíše slabší soupisku s hráči na hraně NHL doplněné o studenty z univerzit.

Teď tomu tak nebude, více méně ze dvou hlavních důvodů. A o nich při sestavování skupin organizátoři ještě nevěděli.

Nejlepší liga světa totiž v únoru oznámila, že v roce 2025 zorganizuje turnaj čtyř zemí, který má být jakousi ochutnávkou před budoucím Světovým pohárem. Zúčastní se ho zámořské velmoci spolu s Finskem a Švédskem. Ve stejný den vyšla rovněž zpráva, že se hráči z NHL vrátí na olympiádu.

Proto se chtějí Američané ukázat v reprezentačním dresu už na mistrovství v Česku, touží si říct o pozvánku na minimálně jednu z akcí.

Mat Boldy (zepředu), Trevor Zegras a Cole Caufield slaví gól Američanů.

Koneckonců stejnou motivaci mají i Kanaďané, někteří z nich však tentokrát šampionát z různých důvodů odmítli. Navíc zkrátka ne pokaždé zůstanou v zámoří mimo boje play off tak zvučná jména. MacKinnon usiluje o druhý Stanley Cup v dresu Colorada, Mitch Marner by si zase přál zlomit torontské prokletí, poprvé by se chtěl zaradovat také Connor McDavid.

Není to ale tak, že by Kanada plánovala přicestovat s průměrným celkem, který by snad neměl aspirovat na medaile. Jen v porovnání s tím, co zatím ukázali Američané, nepůsobí nikterak oslnivě.

To i přesto, že účast přislíbila poslední jednička draftu do NHL Connor Bedard, stejně jako ta z roku 2021 Owen Power.

Na jednoho lídra ještě čeká. Pozvánku si stále rozmýšlí Crosby, jenž se s Pittsburghem neprodral do vyřazovacích bodů. V 36 letech stále dokazuje nesporné kvality, vyhrál klubové bodování, pro kanadský tým by byl parádní posilou.

Uvítali by ho jistě i fanoušci v Praze, kteří už tak budou ochuzeni o nabušený americký výběr.

Na Crosbyho totiž pořád hokejová veřejnost slyší.

A jistě by se ulevilo také organizátorům.