Nechci se válet jen na gauči. Radši poslouchat nadávky, než hrát bez diváků, říká kapitán Sparty Řepík

Praha S třízápasovou vítěznou šňůrou v zádech jde hokejová Sparta do sportovního lockdownu, který je zatím dvoutýdenní. „Doufám, že se nebudeme jen válet doma na gauči,“ přál si kapitán Michal Řepík po nedělní výhře 3:1 v Litvínově. Sparta v době koronavirové stihla nejvíc zápasů v extralize, odškrtla si jich už sedm.

Je pro vás výhoda, že jste v tempu?

Zápasy pro nás šly rychle za sebou, za to jsme rádi. Karanténu si většina kluků už odbyla před startem extraligy, byli jsme rádi, že můžeme hrát. Litvínov tahal nohy, měli těžké skočit do toho rozjetého vlaku po karanténě. My jsme rádi, že se nám podařilo třikrát za sebou vyhrát.

Jak jste nemoc snášeli?

Musím zaklepat, že průběhy byly celkem v pohodě. Trochu horečky, bolení hlavy. Nic vážného.



V jindy burácejícím Litvínově se hrálo bez diváků, jak jste si nastavili hlavy?

Bylo to těžké. Jsme profíci, musíme se na to připravit. Je to ale totálně bez atmosféry. Není to jednoduché. Raději bychom poslouchali nadávky než tohle. Plná hala, tisíce lidí… to tomu dává šťávu. Diváci hodně chybí.

Nejméně příští dva týdny budou chybět i zápasy. Co budete dělat?

Vůbec nevím, asi to budu trávit doma s rodinou. Uvidíme, co vláda nařídí, jestli vůbec budeme moct vycházet ven. Vypadneme z toho, nebudeme smět ani trénovat. Snad se brzo vrátíme do přípravy. Nejsme šťastní, profi sportovci potřebují být pořád v tréninku.

Bral byste přípravu na venkovním kluzišti v Dobříši?

Zatím to trenéři řeší, plány ještě nevíme. Nemůžu k tomu nic moc říct. Ale kdyby to šlo, bylo by to samozřejmě lepší, než se jen procházet nebo válet doma na gauči. Bůh ví, jak to bude dlouho. Každý týden je znát. Profesionální sportovec z toho během sedmi dnů vypadne.

Projevilo se to i na Litvínovu, jak už jste naznačil?

Zase nechci říkat, že jsme tu úplně dominovali. Byly tam ale pasáže, kdy na nich bylo vidět, jak jsou unavení. Dalo se to předpokládat. Vůbec jim to nezávidím.

Na dlouhou dobu šlo o poslední zápas. Brali jste ho kvůli tomu speciálně?

Nechtěli jsme si ho vyloženě užít, ale vyhrát. Ze začátku soutěže jsme body poztráceli. Samozřejmě čteme zprávy, věděli jsme, co nás čeká. Na dva týdny, možná tři neděle z toho vyskočíme.

Věříte, že pak se extraliga znovu rozjede?

Není to jen o hokeji, trpí všechny sporty. Možná ty venkovní na tom budou trochu líp. Ta doba není dobrá, myslím si, že by se dalo hrát i bez lidí. Týmy jsou promořené, za mě je to velká škoda, že se přerušuje. Musíme to ale respektovat.