Nejasnosti kolem jedničky draftu NHL. Povede na MS dvacetiletých Lafreniére Kanadu k zisku titulu?

New York Do zahájení mistrovství světa dvacetiletých zbývá 25 dní a hokejová Kanada se ptá: Povede nás k titulu Alexis Lafreniére? Na zapeklitou otázku mohou dát v současnosti odpověď jen tři muži. Manažer New York Rangers Jeff Gorton, generální ředitel kanadského svazu Tom Renney a viceprezident pro národní týmy Scott Salmond, kteří jednají o uvolnění útočníka.

Nejlepší hráč loňského šampionátu do 20 let v Ostravě trénuje v New Yorku a soustředí se na svou premiéru v NHL. Přitom pořád není jasné, zda bude součástí velmi silného mužstva Kanady na nadcházejícím mistrovství světa v Edmontonu na přelomu roku.

Od podzimu je totiž hráčem Rangers, kteří jej draftovali z prvního místa celkově a klub z Manhattanu teď rozhoduje o jeho hokejovém osudu. Sám Lafreniére by si mezi juniory ještě rád zahrál už proto, že se hraje doma v Kanadě a národní tým by měl být silnější než kdy dřív. Zatímco ostatní oslovení hráči už dávno přijeli do tréninkového kempu v Red Deeru, kde se momentálně nikdo nepřipravuje kvůli koronavirové nákaze a karanténě, Lafreniére sedí v New Yorku a čeká, jak dopadne přetahovaná Rangers a kanadského svazu. Obě strany sice jednají, ale na kompromisu se ještě neshodly. Rangers se zdráhají jedničku draftu pustit ze dvou důvodů. Zaprvé by byli velmi neradi, kdyby se jim ještě před startem sezony NHL zranil hráč, jenž má být jejich tváří budoucnosti. Zadruhé mají obavy, že se nakazí koronavirem a nebude nějaký čas k dispozici. Proto hledají způsob, jak potenciálně největší hvězdu kanadského výběru separovat od zbytku mužstva a nevystavit ji rizikům.