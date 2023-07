V NHL se budou hrát čtyři zápasy pod širým nebem, liga míří i do Austrálie

V září se ve dvou přípravných zápasech představí hráči Los Angeles a Arizony v Melbourne. Do Austrálie zavítá NHL vůbec poprvé.

Dlouhodobá část začne třemi zápasy v úterý 10. října. Vegas Golden Knights před utkáním proti Seattlu vyvěsí ke stropu plaketu připomínající jejich premiérový triumf ve Stanley Cupu.

V prvním utkání sezony pod širým nebem na sebe narazí rivalové z kanadské provincie Alberta Edmonton a Calgary. Na víceúčelovém Commonwealth Stadium se utkají v neděli 29. října.

Tradiční Winter Classic se bude hrát v první den roku 2024, a to na ploše T-Mobile Parku, baseballového stadionu Seattle Mariners. Proti sobě se postaví nejmladší tým soutěže Seattle a šampioni Vegas.

MetLife Stadium v East Rutherfordu, kde hrají týmy amerického fotbalu New York Giants a New York Jets, bude dějištěm dvou zápasů ve dvou dnech. V tom prvním změří síly Philadelphia a New Jersey, ve druhém budou bojovat o body Rangers a Islanders.

Rovněž čtyři zápasy se odehrají na evropské půdě, a to 16. až. 19 listopadu v Avicii Areně ve Stockholmu. Na programu jsou zápasy Ottawa - Detroit, Detroit - Toronto, Ottawa - Minnesota a Minnesota - Toronto.

První repríza finále se uskuteční v sobotu 23. prosince, kdy Florida přivítá Vegas.

Program 1312 zápasů základní části se uzavře ve čtvrtek 18. dubna, kdy bude definitivně jasno o 16 účastnících play off.

Pro Utkání hvězd je vyhrazen víkend 2. a 3. února, tentokrát ho uspořádá Toronto ve své Scotiabank Areně.