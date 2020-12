NHL zvažuje přerozdělení divizí, jednu by měly tvořit pouze kanadské týmy

New York Vedení hokejové NHL stále pracuje na možnostech podoby nové sezony a ve hře je varianta dočasného přerozdělení jednotlivých divizí, přičemž v jedné z nich by byly výhradně kanadské celky. Nadále otevřené zůstává datum začátku ročníku i počet zápasů týmů v základní části. Komisionář Gary Bettman ale připustil, že nepočítá s obvyklou porcí 82 zápasů v dlouhodobé fázi.

Přerozdělení klubů v divizích bude patrně nutné s ohledem na restrikce omezující cestování mezi USA a Kanadou, jež provází přetrvávající boj s koronavirem. Jakékoliv změny by musela schválit Rada guvernérů, je ale možné, že se v jedné divizi potká kompletní sedmička kanadských zástupců: Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver a Winnipeg.

Ostatních 24 amerických týmů by bylo nejspíš rozděleno po osmi do dalších tří divizí.

„Je spousta věcí, které musíme pro návrat k hokeji udělat,“ řekl Bettman v on-line rozhovoru pro Maccabi USA Sports Show. „Abychom to mohli celé zrealizovat, nebude zřejmě možné, aby každý tým odehrál 82 zápasů v základní části. Jsou tu také problémy ve spojení s omezeními při překročení hranic mezi Kanadou a USA. Nelze jet tam a zase hned zpátky, proto budeme muset nejspíš přeskupit divize,“ vysvětlil Bettman.



„A pokud vše zůstane tak, jak je to nastavené v současnosti, budeme tu mít pravděpodobně kanadskou divizi a přerozdělíme i ty ostatní s americkými kluby. Soustředíme se na to, abychom se vypořádali se všemi výzvami, které jsou před námi. Je toho ještě spousta, co musíme dotáhnout do konce a upřesnit, ale na všem pořád pracujeme,“ dodal Bettman.

NHL původně zacílila na 1. leden jakožto datum začátku nové sezony, poslední zprávy hovořily až o 13. lednu. Týmy budou potřebovat čas na zahájení tréninkových kempů a přípravné zápasy.

Vedení nejlepší hokejové ligy světa i díky informacím zdravotních expertů ohledně dostupnosti vakcíny proti nemoci covid-19 pro veřejnost ale věří, že ročník 2021/22, v němž má soutěž rozšířit klub Seattle Kraken, se již odehraje v obvyklé podobě. Tedy s fanoušky v arénách a plným programem základní části.