S Benákem i Galvasem. Česká hokejová osmnáctka vyráží na mistrovství světa

Trenér David Čermák zveřejnil českou nominaci na mistrovství světa hokejistů do 18 let, které se odehraje od 25. dubna do 5. května ve finských městech Espoo a Vantaa. Ve výběru české osmnáctky figuruje celkem 26 hráčů: tři brankáři, osm obránců a 15 útočníků. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.