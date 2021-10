Nováčci ze Seattlu chtějí být v NHL nebezpeční i ekologičtí. Se solárními panely na střeše i ledem z dešťové vody

Další parta vyhnanců, která si chce vysloužit uznání a respekt. „Ostatní týmy vědí, co ve Vegas dokázali. O to více si nás budou hlídat,“ říká Mark Giordano, jeden z adeptů na kapitána Kraken.

A má pravdu. Golden Knights to svým nástupcům rozhodně neulehčili, ba naopak. Výkony dvaatřicátého přírůstku do rodiny NHL budou patřit k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším tématům tohoto ročníku.

Zajímavosti před startem sezony NHL Opět se bude hrát v normálním režimu s tradičním složením divizí a s počtem 82 zápasů pro každý tým v základní části. Minulostí je prozatím i čistě kanadská divize vytvořená loni kvůli složitému cestování v covidové době.

Návrat k relativně normálnímu chodu ligy signalizují i další kroky: tři duely pod širým nebem, Utkání hvězd a pozastavení soutěže v únoru kvůli možnosti účasti nejlepších hokejistů světa na olympijském turnaji v Pekingu.

Před olympiádou se bude hrát naposledy z 2. na 3. února, následovat bude víkend s Utkáním hvězd. Poté se soutěž opět rozběhne z 23. na 24. února. Pod pět kruhů se zástupci NHL vrací po osmi letech.

Hlavními favority nového ročníku jsou Colorado, Vegas a obhájce z Tampy. Mimořádný kousek v podobě vítězného hattricku se naposledy povedl New York Islanders. Ostrované slavili v letech 1980 až 1983 dokonce ve čtyřech po sobě jdoucích sezonách.

Autoři předsezonních prognóz se ve svých tipech různí. Nikdo pořádně neví, co od Kraken očekávat. „Nevidím důvod, proč bychom se nemohli dostat do play off. NHL je velice vyrovnaná soutěž, šanci má každý,“ myslí si Jordan Eberle, jedna z ofenzivních opor týmu.

„Jsme tu od toho, abychom vyhrávali. Chceme bojovat o Stanley Cup. Majitelé nám vytvořili skvělé podmínky a my jim to vrátíme. Nejen jim, ale i fanouškům a celému městu,“ věří brankářská jednička Philipp Grubauer.

V minulém ročníku patřil k nejlepším. Probojoval se mezi trojici nominovaných na Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana. S Kraken podepsal lukrativní šestiletou spolupráci, během níž si přijde na více než pětatřicet milionů dolarů. Je zřejmé, že bývalý kolega Pavla Francouze bude patřit mezi klíčové postavy nového účastníka NHL.

Stačí si vzpomenout, jak důležitou roli hrál během úspěšného tažení Vegas před čtyřmi lety Marc-André Fleury. Na postupu do finále Stanley Cupu proti Washingtonu měl nezpochybnitelný podíl. „V Seattlu poskládají tým s dobrou chemií a srdcem. Ale zopakovat to, co se povedlo nám, bude hodně těžké. Dokázali jsme něco naprosto nestandardního,“ uvědomuje si Fleury.

Už v minulosti několikrát zdůraznil, že Golden Knights dosáhli překvapivého úspěchu především díky výborné partě. Hráči chtěli svým bývalým týmům dokázat, že udělaly chybu, když je neochránily při rozšiřovacím draftu.

Podobná mentalita, soudržnost a zarputilost, se dá očekávat i v táboře Kraken. Giordano a spol. se navíc budou moci opřít o natěšené fanoušky.

Ve městě, odkud pochází miliardář Bill Gates nebo rocková skupina Pearl Jam, je po hokeji obrovský hlad. Vždyť dresy Seattlu zaznamenaly během prvních pěti dní po uvedení na trh nejvyšší prodej v historii NHL.

Kraken neupoutali pozornost jen zájmem z řad příznivců, ale také rekonstrukcí sportovní haly, která vyšla společnosti Amazon a OVG (Oak View Group) na miliardu dolarů (v přepočtu téměř dvaadvacet miliard korun).

Nová Climate Pledge Arena s kapacitou pro 17 100 diváků patří mezi ekologické unikáty, ve sportovním odvětví nemá obdoby. Jde o první halu na světě bez uhlíkových emisí, která čerpá energii z obnovitelných zdrojů, především z panelů umístěných na střeše.

Ledová plocha je vyrobena z dešťové vody, o její úpravu se starají elektrické rolby. Občerstvení pro diváky zajišťují pouze lokální výrobci a zemědělci.

„Bude to umělecké dílo,“ hlásí výkonný ředitel OVG Tim Leiweke a zároveň dodává, že práce na stavbě finišují přesně podle představ.

Slavnostní otevření arény pro širší veřejnost obstará 22. října koncert skupiny Coldplay.

O den později čeká hokejisty Seattlu, kteří v přípravě čtyřikrát zvítězili a dvakrát prohráli, domácí premiéra proti Vancouveru.

Kraken do té doby odehrají pět venkovních zápasů. Pouť první sezonou v NHL započnou zítra ve 4:00 ráno.

Symbolicky na ledě Vegas Golden Knights.