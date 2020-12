Olomouc potvrdila, že se jí proti Třinci daří, ten prohrál už počtvrté. Sparta hladce přehrála Vítkovice

Olomouc/Praha Hokejisté Olomouce porazili ve 30. kole extraligy Třinec 6:3 a potvrdili, že se jim proti aktuálně vedoucímu týmu soutěže daří. Oceláři prohráli teprve podruhé v sezoně v normální hrací době a opět s Hanáky. Celkově si však dnes Třinec připsal čtvrtou porážku v řadě, na které se dvěma góly a asistencí podílel útočník Jan Knotek. Hostům k úspěchu nepomohly ani dvě branky Matěje Stránského.

30. kolo hokejové extraligy: HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 6:3 (2:2, 2:0, 2:1) Branky a nahrávky: 6. J. Knotek (Bambula), 11. Tomeček (J. Knotek), 30. J. Knotek (Kucsera, Ondrušek), 31. Ondrušek (Nahodil), 45. Kucsera (Olesz, Mácha), 58. Kolouch (Bambula, Káňa) - 16. Jaroměřský, 17. M. Stránský (P. Vrána), 51. M. Stránský (M. Růžička, Kundrátek). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Sestavy: Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, T. Černý, Valenta, Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Káňa - Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Pekr, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko. Třinec: Štěpánek (31. Kacetl) - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Hrňa, Dravecký, Kurovský - Šedivý, Veselý, Kofroň - Tomi. Trenér: Varaďa.

Domácí se dostali do vedení v 6. minutě hry, kdy Bambula vybojoval puk u mantinelu a předložil ho na střed Knotkovi, který se střelou „z první“ nemýlil. O dalších pět minut později inkasoval Třinec podruhé. Knotek tentokrát přihrával Tomečkovi, který Štěpánka prostřelil z podobného místa jako autor první branky.

Hanáci následně nevyužili hned několik slibných situací a v rozmezí necelých dvou minut ztratili své vedení. Nejprve využil zakrytého výhledu Konráda obránce Jaroměřský a prosadil se proti svým bývalým spoluhráčům, následně vyrovnal Stránský. Elitní střelec Ocelářů se prosadil netypicky v oslabení.

Třinec v úvodu druhé třetiny několikrát zahrozil v přesilové hře. Konrád si ale poradil s pokusy Vrány i Růžičky. Těsně před polovinou zápasu využila přesilovou hru Olomouc a dostala se znovu do vedení. Knotek stál na správném místě před brankou a po střele Kucsery a zákroku Štěpánka dorazil puk do prázdné branky. O minutu později to již bylo 4:2. Nahodil vyhrál buly pro Ondruška, který poslal puk nechytatelně do sítě. Štěpánka následně nahradil Kacetl.

Domácí vstoupili aktivně také do třetí části a odměnou jim za to byla pátá branka. Olesz počkal s rozehrávkou a našel rozjetého Kucseru během třineckého střídání. Kucsera se tak ocitl sám před Kacetlem a povedenou kličkou do bekhendu zvýšil olomoucké vedení. Sám na hostujícího brankáře pak ujížděl také Kolouch, ale tomu včas do zakončení zasáhl vracející se obránce.

Deset minut před koncem zápasu v signalizované výhodě hostů Třinec uzamkl domácí na dlouhou dobu v obranném pásmu a nakonec se i prosadil. Druhý zásah v zápase si střelou „z první“ připsal Stránský. Otočit výsledek se ale již Slezanům i přes enormní snahu nepodařilo, naopak při power play inkasovali ještě jednou.



Sparta doma neprohrává

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 4. Rousek (Mikliš, Sobotka), 21. R. Horák (Řepík, M. Jandus), 51. M. Sukeľ (Polášek, Dvořáček), 60. Pech (Řepík, Říčka) - 42. Fridrich (Štencel). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků. Sestavy: Sparta: Machovský - M. Jandus, Piskáček, Košťálek, Polášek, Kalina, Mikliš - Řepík, R. Horák, Sobotka - Buchtele, Tomášek, Rousek - Šmerha, Pech, Říčka - Zikmund, M. Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač. Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Dej, Marosz, L. Krenželok - M. Kalus, Werbik, Mallet - Ryšavý, J. Mikyska, Fridrich. Trenér: Holaň.

Do vedení se ale mohli dostat 109 vteřinách hry hosté. Kalina fauloval v šanci Kaluse, nařízené trestné střílení nejlepší střelec Vítkovic Lakatoš neproměnil a se svým střeleckým pokusem ztroskotal na Machovském. Ve čtvrté minutě se naopak radovali sparťané, když se Rousek na pravém kruhu uvolnil přes Tršku a zamířil přesně k protější tyči.

Pražané se pak ubránili při vyloučeních Pecha a Řepíka v rychlém sledu, Lakatoš ani Krenželok šance ne vyrovnaní nevyužili. Na druhé straně dvakrát zahrozil aktivní Rousek. Machovský musel krýt akci Malleta, který se probil před jeho branku.

Po 18 sekundách druhého dějství udeřili Pražané. Po Řepíkově střele se prosadil z dorážky nejproduktivnější hráč Sparty Horák, který se díky 13. gólu v sezoně osamostatnil i na čele týmové tabulky střelců. Další možnosti domácích měli Dvořáček, Zikmund, Sukeľ a Tomášek.

V polovině druhé části se Vítkovice ubránily při Werbikově trestu a ve 32. minutě i při trestném střílení. Po faulu Romana Poláka na Dvořáčka nezamířil přesně z penalty po blafáku do forhendu Rousek. Poláškův pobyt na trestné lavici ke korekci skóre nepomohl a další možnost pak měla Sparta. Svůj gólový účet ale nerozšířil opět Rousek a v 38. minutě pomohla Dolejšovi po Šmerhově zakončení po přečíslení tyč.

Vzápětí po tvrdém zákroku od Kocha zamířil do kabiny Zikmund a v závěrečném dějství už v sestavě Pražanů chyběl. Po 113 sekundách po druhé pauze se dostali hosté zpět do hry. Útočník Fridrich se protlačil k zakončení mezi kruhy a ve svém desátém extraligovém utkání se radoval z premiérové branky.

Vítkovice nedokázaly vyrovnat při Němečkově vyloučení, kdy ve 49. minutě dorážel Dej. Vzápětí ale po Poláškově pokusu vrátil Spartě z dorážky Sukeľ. Při power play hostů dovršil půl minuty před koncem výsledek do prázdné branky Pech.

Ostatní výsledky 30.kola:



HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Branky a nahrávky: 9. Rob (Malát), 49. F. Suchý (Stach), 57. P. Straka. Rozhodčí: Kika, Micka - Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:4, navíc V. Hübl - Gulaš oba 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Madeta Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Z. Doležal (Pýcha, Forman), 54. Z. Doležal (Suchánek), 56. Pýcha (D. Voženílek, Venkrbec) - 19. Koblasa (Skuhravý), 26. Kohout (Černoch, M. Rohan), 28. Flek (D. Kaše), 33. Lauko (O. Beránek). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Frodl, Komárek. Vyloučení: 8:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.