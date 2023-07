Z Čecha oficiálně Rusem. Safin mění občanství, aby se přiblížil angažmá v KHL

„Zbývá dodělat posledních pár dokumentů a v KHL nebude považován za legionáře. Safin se vzdal českého občanství, brzy dostane ruský pas,“ řekl v rozhovoru pro klubový web sportovní manažer Togliatti Rafik Jakubov.

Redakce iDNES.cz v pondělí odpoledne Safina kontaktovala s žádostí o reakci.

Každý tým v KHL může nastupovat od nové sezony v sestavě se třemi cizinci namísto původních pěti. Pokud by se mezi ně Safin neřadil, výrazně by mu klesla konkurence a do týmu měl snazší cestu.

Safin není jediným hráčem, který žádá o ruský pas i kvůli nastaveným pravidlům o legionářích. Patří mezi ně například také Brennan Menell ze Spojených států nebo kanadský útočník Brendan Leipsic, který dokonce odeslal žádost přímo prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Pokud vím, všechno probíhá. Samozřejmě máme zájem, aby Safin získal ruské občanství kvůli limitu zahraničních hráčů,“ uvedl pro ruskou agenturu TASS generální ředitel Lady Alexandr Čebotarev.

Česká republika už totiž nepatří mezi země, které mají s Ruskem uzavřenou dohodu o dvojím občanství. Pokud tedy Safin žádá o to ruské, automaticky se musí vzdát českého.

Safin by si tak nezavřel dveře do reprezentace pouze podpisem v KHL. V minulosti nastupoval za mládežnické výběry, probojoval se také na mistrovství osmnáctiletých i juniorů.

A právě na šampionátu do osmnácti let v americkém Buffalu v roce 2017 se jasně vymezil, k jaké národnosti se více přiklání. „I kdyby mě třeba do ruské reprezentace pozvali, ani bych nad tím nepřemýšlel. Vyrůstal jsem v Česku, kde mi dali v hokeji všechno. Cítil bych se špatně, kdybych měl jít hrát za Rusko,“ řekl tehdy.

Narodil se v Praze, celé dětství strávil v Česku, jeho rodina ale pochází z Ruska. Uplynulou sezonu strávil v mateřské Spartě, do které se vrátil po pěti letech v zámoří. Odehrál 41 zápasů, připsal si 13 bodů.

Přestože se Spartou v březnu prodloužil smlouvu, na začátku července český klub oznámil, že Safin požádal o ukončení kontraktu a vedení s tím souhlasilo. Podle informací iDNES.cz za rozvázáním smlouvy a odchodem do Ruska měly stát osobní důvody.

„S Ostapem jsme prodloužili v sezoně kontrakt, měli jsme zájem o jeho setrvání. Bohužel se rozhodl náš tým opustit, v čemž mu nechceme bránit. Přejeme mu hodně štěstí,“ pronesl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu působí v KHL tři čeští hokejisté. Obránce David Sklenička na začátku července podepsal roční smlouvu s Barysem Astana, jiný bek Libor Šulák se upsal na další dva roky Omsku a útočník Dmitrij Jaškin vyměnil dres Petrohradu za Kazaň. Jaškin má stejně jako Safin ruskou rodinu, narodil se v Omsku.