Pastrňák neproměnil ani jeden nájezd, trefili se naopak Faksa a Chytil

Boston Útočník David Pastrňák vyšel po sérii třinácti zápasů, ve kterých bodoval, podruhé za sebou naprázdno a s Bostonem podlehl doma Philadelphii 2:3 po nájezdech.

Český hokejista je s 15 zásahy stále nejlepším střelcem soutěže, ale v čele produktivity ho vystřídal Leon Draisaitl, který čtyřmi přihrávkami pomohl Edmontonu k výhře 6:2 v Anaheimu.

Radek Faksa skóroval ve druhém utkání za sebou a za svůj výkon byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, ale neodvrátil prohru Dallasu ve Winnipegu 2:3 v prodloužení.

Branka Filipa Chytila nestačila New York Rangers, kteří doma podlehli Floridě 5:6 po nájezdech.

Pastrňák trestným střílením výhru nezařídil

Pastrňák měl velkou šanci rozhodnout zápas v 55. minutě, kdy se postavil za stavu 2:2 podruhé v kariéře NHL k trestnému střílení.

Český útočník si před Carterem Hartem trochu přibrzdil, snažil se ho rozhýbat rameny a šel do forhendové kličky, ale gólmana Philadelphie v konečné fázi nepřehodil. „Jen jsem se snažil být trpělivý a šel za pukem,“ uvedl Hart.

Oba se střetli i v nájezdech, který Pastrňák musel proměnit, aby zápas pokračoval. Český útočník tentokrát zvolil bekhendový blafák, ale Hart jeho úmysl vystihl a puk vypíchl.

Boston nabral v první třetině dvoubrankové manko a vyrovnal až dvěma góly ve třetím dějství. „Na začátku jsme byli trochu pomalí,“ přiznal Pastrňák.

„Oni létali, jely jim nohy. Měli utkání i včera a na druhý den máte obvykle první třetinu pocit, jako kdybyste nepřestali hrát. Je to o nás. Měli jsme na to být připraveni. Vždy je těžké dohánět ztrátu, proto je dobré, že jsme zabojovali a získali bod,“ dodal.

Pastrňákovi sice minule připsali v Detroitu druhou asistenci, ale později ji zrušili. Nebodoval ani proti Philadelphii a Boston, který se pohybuje na špičce tabulky, bez jeho příspěvku prohrál oba zápasy.

Pastrňákovi odskočil v bodování Draisaitl

„Máme skvělý tým a chceme to dokazovat každý zápas. Stejně tak se ale na nás chtějí soupeři vytáhnout,“ řekl Pastrňák.

„Hlavně musíme hrát naplno celý zápas. V Detroitu jsme hráli třicet minut, proti Philadelphii až od třetí třetiny,“ podotkl David Krejčí.

O čtvrté výhře Philadelphie v řadě rozhodl v rozstřelu Joel Farabee, jeho spoluhráč Jakub Voráček nebodoval.

Pastrňák zůstal na třiceti bodech (15+15), Draisaitl mu odskočil na 34 (14+20). Z přihrávek německého útočníka těžil Connor McDavid, který vstřelil hattrick a překonal hranici 400 bodů v kariéře.

Lídr Edmontonu je osmým hráčem v historii soutěže, který tuto metu zdolal před 23. narozeninami. Před ním to dokázali Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Peter Šťastný, Eric Lindros, Mike Bossy, Sidney Crosby a Bryan Trottier.

Faksova trefa stačila jen na bod

Dallas otočil ve druhé třetině skóre dvěma trefami na 2:1. Do vedení ho poslal Faksa, který nejdříve výborně napadal za brankou a poté tečoval střelu Esy Lindella od modré čáry.

Český útočník vstřelil tři góly v posledních dvou zápasech. Winnipeg ale na začátku třetí třetiny vyrovnal trefou Andrewa Coppa a prodloužení rozhodl v čase 60:21 Mark Scheifele.

Faksa se zlepšil na pět gólů, v Dallasu jich dal více jen Roope Hintz (9). I proto si kouč Stars Jim Montgomery posteskl, že mu chybí více branek od klíčových hráčů. Jeden z lídrů Jamie Benn skóroval jen jednou v 18 zápasech.

Corey Perry se trefil dvakrát, Joe Pavelski a Tyler Seguin třikrát. „Musí chtít rozhodovat zápasy. U Winnipegu to tak dnes bylo. Naše góly dávali Janmark a Faksa, to jsou hráči třetí a čtvrté řady,“ řekl.

Chytil si po návratu připsal další gól

Chytil od povolání z farmy vstřelil čtyři branky v šesti zápasech. Dvacetiletý útočník se prosadil krásnou individuální akcí, při níž převzal puk na červené čáře, oklamal kličkou obránce Antona Stralmana a vyrovnal.

Gólem odstartoval divokou druhu třetinu, v níž Rangers otočili z 1:2 na 5:4. Florida ale ve 48. minutě vyrorvnala a rozstřel rozhodl Vincent Trocheck.

Pavel Zacha si připsal asistenci u rozdílové branky New Jersey, které zvítězilo ve Vancouveru 2:1.

Devils si vypracovali dvoubrankový náskok v úvodní třetině, v níž se během 22 sekund prosadili Wayne Simmonds a Jesper Bratt. Za domácí už jen snížil Brock Boeser.

Filip Hronek pomohl přihrávkou Detroitu k výhře 3:2 nad Vegas. Red Wings v utkání dvakrát vyrovnali, v prvním případě i s přispěním českého obránce. Zápas rozhodl půl minuty před koncem Anthony Mantha.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Florida 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 4:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 6. R. Lindgren, 22. Chytil, 26. Skjei, 28. Kakko, 39. Kreider - 19. Barkov, 19. Toninato, 25. Dadonov, 29. Vatrano, 48. B. Boyle, rozhodující nájezd Trocheck. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.464. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Barkov (oba Florida), 3. Kreider (Rangers).

Winnipeg - Dallas 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 20. Laine, 42. Copp, 61. Scheifele - 26. Janmark, 31. Faksa. Střely na branku: 29:28. Diváci: 15.323. Hvězdy zápasu: 1. Copp (Winnipeg), 2. Faksa (Dallas), 3. Scheifele (Winnipeg).

Vancouver - New Jersey 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 33. Boeser - 12. Simmonds, 13. Bratt (Zacha). Střely na branku: 31:27. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Simmonds (New Jersey), 2. Boeser (Vancouver), 3. Blackwood (New Jersey).

Detroit - Vegas 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky: 20. Athanasiou (Hronek), 51. Bowey, 60. Mantha - 17. Marchessault, 30. Pacioretty. Střely na branku: 19:19. Diváci: 19.057. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Pacioretty (Vegas), 3. Bowey (Detroit).

Boston - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)

Branky: 46. Heinen, 53. Marchand - 14. Konecny, 18. P. Myers, rozhodující sam. nájezd Farabee. Střely na branku: 28:29. Diváci: 17.193. Hvězdy zápasu: 1. Farabee, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Marchand (Boston).

Chicago - Toronto 5:4 (4:1, 0:0, 1:3)

Branky: 6. a 13. P. Kane, 12. Dach, 18. J. Toews, 57. Saad - 17. a 43. W. Nylander, 53. Tavares, 60. A. Johnsson. Střely na branku: 34:57. Diváci: 21.598. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Lehner (oba Chicago), 3. W. Nylander (Toronto).

Anaheim - Edmonton 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Branky: 4. Rakell, 44. M. Jones - 11., 48. a 54. McDavid, 2. a 28. Nugent-Hopkins, 31. Kassian. Střely na branku: 33:29. Diváci: 16.463. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).