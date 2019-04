Páté extraligové finále. Přihraje Liberci mečbol tvrďák ze čtvrté lajny?

PRAHA Na ledě se od libereckého útočníka Jaroslava Vlacha nečeká, že bude nějak přehnaně tvořit. Jeho úkolem je srážet se, chránit hlavní hvězdy týmu a snažit se nedostat gól. Jenže Vlach k těmto povinnostem přidal ještě klíčovou branku ve druhém domácím utkání extraligového finále, na kterou už soupeř nestihl zareagovat.

Podobně by jistě rád přispěl i v pátečním, pátém utkání vyrovnané série s Třincem. Kdo ho vyhraje, bude od titulu jediný krůček.



„Snažím se hrát pořád stejně, dělat poctivou práci. Občas se do nějakých šancí dostanu a jsem rád, že mi tam něco spadne,“ usmíval se Vlach. Tentýž hráč se po prvním zápase na třineckém ledě rozčiloval. „Dostal jsem od rozhodčího několik ran pěstí. Neřeším, že nám zabraňovali v tom, abychom do sebe s domácími šli. Štve mě to, že jsem dostal ty rány,“ vztekal se 188 centimetrů vysoký útočník.

Ten nastupuje buď ve čtvrté formaci, nebo do hry naskakuje jako třináctý útočník. A během finále už nasbíral šestnáct trestných minut, byť deset z nich byl osobní trest za zásah do oblasti hlavy a krku ve druhém finálovém duelu. Tedy v tom, který nakonec rozhodl. „Bylo to daleko více vyhecované, ale je to finále, emoce tam prostě jsou. Zároveň to ale nesmíme přehánět, protože jsou z toho pak vyloučení,“ upozorňoval.

Jaroslav Vlach (vlevo) se raduje z vítězství se spoluhráči z Liberce.

Za úvodní čtyři zápasy nastřádaly oba týmy už 98 trestných minut, rovných dvacet minut bylo za osobní „desítky“, jedna směřovala v prvním duelu třineckému Martinu Gernátovi, druhá padla právě Vlachovi. „Dávají se krosčeky, pošťuchuje se, bylo několik bitek a padala řada osobních urážek, za které se ani nemůže vylučovat,“ mrzelo brankáře Třince Šimona Hrubce.

Za stavu 2:2 na zápasy se dnes hraje o hodně, což ví i Kanaďan Tyler Redenbach, který většinou nastupuje s Vlachem ve čtvrté formaci. „Oba týmy se určitě dobře připravily na pátý zápas. Vlastně je to už teď série na dva vítězné, my ale budeme hrát doma, kde nás poženou zaplněné tribuny, což může být trošku výhoda,“ popisuje útočník, který má zatím ve finále bilanci jedné branky a jedné asistence.

„V Liberci to opravdu lehké není, to ví každý, ale my se tam pojedeme porvat o výhru,“ burcuje třinecké hokejisty obránce Vladimír Roth. „Už jsme tam jednou vyhráli, tak proč by to nemohlo vyjít podruhé?“

V souboji před brankou: zleva Vladimír Roth a brankář Šimon Hrubec (oba z Třince), vpravo Jaroslav Vlach z Liberce.

Protože se střetly dva nejlepší týmy po základní části, nedalo se moc předpokládat, že série skončí výsledkem 4:0 pro jednu ze stran. „Bude to hra nervů, ale na to my jsme zvyklí. Hlavně musíme zápas začít dobře a držet se našeho systému. Je to o tom, kolik tomu člověk dá, je to o centimetrech. Stačí jeden brejk, jedna clona a můžete vyhrát nebo naopak,“ myslí si liberecký útočník Redenbach.

Šestý zápas série se bude hrát v Třinci v neděli, případný sedmý duel v liberecké Home Credit Areně by byl na programu příští úterý.