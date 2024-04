Tělo rozhodlo za mě. Francouz ukončil kariéru, během MS si zkusí roli experta

Třiatřicetiletý gólman se během kariéry potýkal s mnoha zraněními. V květnu podstoupil operaci přitahovače, v listopadu oznámil, že vynechá celý probíhající ročník.

A když minulý týden zničehonic svolal tiskovou konferenci, asi se dalo odhadnout, jakou informaci plánuje novinářům sdělit.

„V létě jsem nebyl schopný se pořádně připravit. Koleno natékalo, bolelo mě. Tehdy jsem poprvé podělil s agentem o pochyby, že v této sezoně nebudu moct chytat,“ přiznal Francouz.

Se zraněním chrupavky bojoval, několikrát letěl k lékařům do Colorada: „Ale k ničemu to nevedlo. Věřili jsme, že se to během sezony zlepší, k zákroku jsme nechtěli sahat. Ale poslední týdny jsme všichni tak nějak tušili, kam to směřuje.“

Rozhodnutí ukončit kariéru tak pro něj nebylo náročné. „Tělo rozhodlo za mě, nedařilo se mi zavřít mu pusu práškem na bolest,“ povzdechl si třiatřicetiletý gólman.

Mezi třemi tyčemi se naposledy ukázal 9. dubna, kdy přispěl k vítězství 5:4 v prodloužení nad Anaheimem. V předchozí sezoně nastoupil jen do 16 duelů, za čtyři roky odchytal v základní části NHL 73 zápasů a v play off 13 utkání.

Hokejový brankář Pavel Francouz a jeho agent Robert Spálenka.

„Pavel je bojovník, který nikdy nedostal nic zadarmo. Většinou začínal jako dvojka, musel si vydobýt pozici. Dávám ho mladým hráčům za příklad, jak daleko se to dá s takovým přístupem dotáhnout,“ uvedl hráčův agent Robert Spálenka.

Budoucí plány si zatím Francouz nechal pro sebe, něco ale přeci jen odkryl. „Dostal jsem nabídku působit jako jeden z expertů pro ČT na domácím MS,“ přiznal rodák z Plzně.

Momentálně si chce především odpočinout a věnovat rodině: „Ta je prioritou, během kariéry jsem byl zaneprázdněný. Nyní si užívám, že můžu vozit dceru do školky a žít normální život.“

Pavel Francouz s úsměvem pózuje před fotografy.

Plzeňský odchovanec zazářil v extralize nejvíce v dresu Litvínova, se kterým vyhrál historický titul v roce 2015. „Vítězství v extralize byla pohádka. Na to taky nikdy nezapomenu, byli jsme podceňovaní,“ podotkl.

Následovalo tříleté období v Čeljabinsku, po jehož konci podepsal smlouvu s Coloradem jako volný hráč.

Avalanche nejvíce pomohl ve vyřazovací fázi v roce 2022. Darcy Kuemper, jednička týmu, se tehdy zranil v prvním utkání finále Západní konference. Sérii s Edmontonem tak musel zvládnout Francouz.

„Stanley Cup je můj největší vrchol, jako dítě bych si to nedokázal ani představit,“ zmínil nadšeně třiatřicetiletý brankář.

Vzpomínat bude i na reprezentační kariéru, ačkoliv během ní na medaili nedosáhl. Pětkrát okusil atmosféru mistrovství světa, v roce 2018 odchytal šest zápasů na olympiádě.

Teď se ve třiatřiceti s hokejem loučí: „Všechno to uteklo hrozně rychle. Je to smutné, ale beru to tak, že něco nového zase začíná. A doufám, že mám před sebou ještě spoustu radostí.“