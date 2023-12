Mrázkův zákrok sezony. Hokejkou zastavil puk mířící do prázdné branky

Blackhawks ve třetí třetině dotahovali dvoubrankové manko, ve 47. minutě snížili v přesilové hře a proti Vancouveru sahali po bodech.

Jenže zanedlouho laxností v obraně málem popáté kapitulovali. Nebýt Mrázka.

Ten nejprve betonem vyrazil Boeserovu střelu, ovšem přímo na hokejku švédského útočníka Höglandera, před kterým se najednou objevila zcela odkrytá klec.

Mrázek už klečel takřka celý mimo brankoviště, na dorážku by se nestačil přesunout. Proto zkusil štěstí, co nejvíce se natáhl rukou a do osy střely vložil hůl.

K jeho štěstí ji Höglander trefil a zaplněné United Center začalo mocně jásat.

Jenže v zápase naposledy. Chicago srovnat nedokázalo, prohrálo 3:4 a počtvrté za sebou odešlo ze zápasu bez bodu.

I proto jsou Mrázkovy výkony příjemným oživením jinak bídné sezony Blackhawks. Podruhé v krátkém čase se hrne na českého gólmana chvála. Zatímco v neděli večer se vyšvihl parádním akrobatickým zákrokem, před deseti dny proti Anaheimu vychytal čisté konto.

Sám pak po utkání zářil: „Tak dobrý výkon jsem dlouho nepředvedl.“

Mrázkovu kariéru svazují zranění, často ho trápila třísla. Angažmá v Carolině zakončil v sezoně 2020/21 pouze dvanácti starty, následující rok v Torontu naskočil jen dvacetkrát. Až v minulém ročníku nastoupil v Chicagu bez jednoho střetnutí do čtyřiceti klání a jasnou jedničkou je i tentokrát.

„Mám za sebou složité období, často jsem se pral se zdravotními problémy. Teď jsem fit a užívám si to,“ říkal.

Chybí mu ve větším množství jen výhry. Zatím jich vychytal sedm, devětkrát stál na straně poraženého. V lize je Chicago poslední, prohrálo 21 ze třiceti zápasů.

Mrázek hlásí, že dělá všechno pro to, aby tým vyhrával, to je totiž jeho hlavní cíl. Zatím se však může český gólman těšit z osobních výkonů, protože ty mu klidně mohou vynést novou smlouvu i angažmá u kvalitnějšího týmu, který by třeba aspiroval na zisk Stanley Cupu.

Působení v Chicagu mu ale zatím náramně sedí. Po patáliích v posledních letech se konečně dostává do herní pohody, chytá mnoho zápasů a postupně se zlepšuje.

„Drží nás celou sezonu, každý zápas je pro nás jako skála,“ chválí českého brankáře třeba hvězdný útočník Connor Bedard.