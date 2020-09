Po roce doma a zase mimo elitu. Jako bych z Kladna neodešel, řekl Plekanec

Kladno Po roční přestávce Tomáš Plekanec opět oblékl dres kladenských Rytířů. A stejně jako na podzim 2018, i teď načal sezonu o patro níž v první lize a s cílem postoupit zpět mezi extraligovou elitu. První krůček se podařil, Plekanec v sobotu pomohl třemi body k úvodní výhře Kladna 7:1 nad Kolínem.

„Do rytmu jsem se dostával těžce. Půl roku bez zápasu, to není žádná sranda. Přáteláky se nepočítají. Žádná sláva, ale to je jedno, vyhráli jsme,“ řekl Plekanec po zápase.

Měl přitom pokračovat v brněnské Kometě, dodržet zbývající rok smlouvy, možná zabojovat o mistrovský titul. Jenže osud tomu nechtěl. Aby byl Plekanec blíž nemocné mamince, s moravským celkem se s pochopením rozloučil a domluvil se na spolupráci „doma“ s Jaromírem Jágrem, majitelem Rytířů.

Podobně jako před dvěma lety, když se vracel z kanadsko-americké NHL.

Tehdy kladenská cesta skončila euforicky, Plekanec si náramně sedl s Jágrem a společně postoupili do extraligy.

Jenže když se pak skromný a tichý chlapík upsal Kometě a ochudil Kladno o své zkušenosti, nováček se z nejvyšší soutěže hned pakoval.

Plekanec se tak po čase ocitá znova tam, kde už jednou byl.

Jaké to bylo, hrát opět za Kladno?

Přišlo mi, jako bych ani neodešel. Ocitám se v podobné situaci jako tehdy a i teď věřím, že se do extraligy vrátíme.

Jak probíhalo rozhodování po konci v Kometě?

Já žádné jiné varianty neřešil. S nikým jsem nemluvil, nic jsem nehledal, nikoho se neptal. S klukama v Kladně jsem trénoval a situace tomu nahrála, že jsem si sedl s Jardou a domluvil se. Jsem za Kladno rád.

Prý jste Jágrovi dal podmínku, že se vrátíte v případě, že bude hrát i on.

Ale tak to nebyla podmínka, tak bych to nenazval. Ptal jsem se ho, jestli bude hrát, protože se nám předtím dařilo.

Zůstávají ve vás ambice třeba na extraligové hostování?

Vůbec nevím, nepřemýšlel jsem nad tím. Bůh ví, co bude. Bavit se o extralize teď nemá smysl.

Na kladenský stadion dorazilo 1 670 diváků, zhruba půlka dovolené kapacity. Byla atmosféra dobrá i tak?

Tady je vždycky super... Tím spíš vzhledem k době a tomu, co se děje. Snad počty zůstanou a přijdou další lidi, kteří se přestanou bát chodit na zimák. Jen aby lidi dodržovali pravidla. A my si každý zápas opravdu musíme užít.

Každý zápas bude důležitý. Kdyby se nedohrálo play off, do extraligy postoupí ten, kdo nevypadl a v základní části skončil nejlépe.

Přesně tak, myslím, že to je jasně dané. Musíme být na prvním místě, stát se totiž může opravdu cokoliv. Kdo ví, co bude za týden.

Takže úvodní zápas s nováčkem z Kolína byl ideální na rozehrání?

Nevím, to asi bylo jedno. Oni byli nepříjemní, pozor. První třetinu byli daleko rychlejší a silnější než my. My jen věděli, že musíme hned vyhrát.