Překvapivý konec hvězdy. Kvapil opouští Spartu, nepřistoupil na snížení platu

Praha V nadcházející extraligové sezoně měl vytvořit úderné trio s Romanem Horákem a Michalem Řepíkem a po dlouhých čtrnácti letech dotáhnout Pražany k vysněnému titulu. Marek Kvapil ale dres hokejové Sparty, která situaci zatím nechce komentovat, už neoblékne. Podle informací LN jako jediný z kádru nesouhlasil s dvacetiprocentním snížením platu.

Zkušený útočník odehrál v rámci letní přípravy tři duely s bilancí gólu a dvou asistencí. Nastoupit měl také k úterní generálce na ledě Mladé Boleslavi. Jeho jméno bylo ale v zápise o utkání přeškrtnuto, v sestavě jej nahradil teprve osmnáctiletý.

Kvapil, ne vlastní vinou, zanechal ve Spartě výrazně menší stopu, než se očekávalo. Minulé léto přišel z Liberce jako velká posila, která měla být jednou z hlavních tváří přebudovaného mužstva. Pětatřicetiletý veterán ale prožil velice smolnou sezonu.



Hned v prvním kole proti Plzni si utrhl prsní sval a musel na operaci. Do hry se měl vrátit na začátku ledna, jenže na tréninku si přivodil další zdravotní problém. Na ledě se objevil až v závěrečných třech utkáních základní části.

HC Sparta Praha @HCSpartaPraha | Ve Spartě nebude v této sezoně pokračovat útočník Marek Kvapil. Pětatřicetiletý forvard odehrál za náš klub v uplynulé sezoně čtyři zápasy. Nikdo z klubu HC Sparta Praha se k této věci aktuálně nebude více vyjadřovat. https://t.co/Qq06GAsmE4 oblíbit odpovědět

„Bylo to pro mě opravdu těžké období, nikdy v kariéře jsem takhle dlouho zraněný nebyl. Do příští sezony půjdu s velkou motivací. Nebude to stát jen na mně, ale věřím, že můžu být jedním z lídrů,“ uvedl vítěz extraligy z ročníku 2016/17 v rozhovoru pro klubový web na konci května.

Sparta tak přichází o jednoho z plánovaných tahounů ofenzivy, ovšem i tak disponuje velice silným kádrem, který musí mít jen ty nejvyšší ambice. A co Kvapil? Zůstane v extralize, nebo dostane laso ze zahraničí?