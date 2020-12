Přesun hokejového MS 2021 z Běloruska do Česka či Slovenska? Nemůžu to vyloučit, říká Fasel

Praha Že by jednu část hokejového mistrovství světa v roce 2021 pořádalo Česko či Slovensko namísto Běloruska? Stále není definitivně jasno, ve které zemi se šampionát uskuteční, a napevno lze počítat jen s Lotyšskem. Prezident Mezinárodní federace (IIHF) René Fasel českou variantu nevyloučil. Žádná oficiální jednání však dosud neprobíhala.

Kde se vzala spekulace o Česku? Fasela citoval švýcarský web watson.ch: „Za současných podmínek světový šampionát v Česku nebo na Slovensku nemůžu vyloučit.“ A dodal, že by pořádání v těchto dvou zemích vyšlo levněji než na západě Evropy.

Z článku však není jasné, kdy měl Fasel taková slova pronést.

„Není to nic nového a nevím, jaká je důvěryhodnost toho webu,“ upozorňuje člen Rady IIHF Petr Bříza pro iDNES.cz. „Berte to od Fasela jako diplomatickou odpověď na spekulace, které se objevují. Výslovně v té citaci říká jen to, že to nemůže vyloučit. Pan prezident chce stále letět jednat do Minsku o pořádání v Bělorusku. O změně v konkrétních destinacích Rada zatím nejednala.“



Stejně se vyjádřil i mluvčí svazu Českého hokeje Zdeněk Zikmund: „IIHF se na nás v tomto směru neobrátila a žádná jednání neprobíhají. Pořadateli jsou nadále Bělorusko s Lotyšskem.“

Mistrovství světa má začít 21. května 2021, díky termínům nové sezony NHL se na něm dokonce mohou objevit i hráči ze zámoří. Naproti původním očekáváním. „Prostor se otevírá,“ uznal trenér české reprezentace Filip Pešán.

Turnaj by tak mohl být prestižní, jenže z českého pohledu by případné pořádání stálo a padalo na možnosti výdělku.

„Pokud by se na nás IIHF obrátila, otázkou by se zabýval výkonný výbor Českého hokeje. Rozhodující by byla ekonomická stránka, přičemž v situaci, kdy by se šampionát hrál bez diváků a bez odpovídající finanční kompenzace, by pro nás jeho pořádání bylo nemožné. Prodej vstupenek je jediným příjmem pořadatele,“ vysvětluje mluvčí svazu Zikmund.

Finální rozhodnutí o pořadatelských zemích by podle Břízy mělo přijít do konce ledna. „Nejpozději. Ostatně ta úplná finální příprava organizátorům trvá přibližně tři až pět měsíců,“ říká.

Bělorusko jako politický spor

Mohlo být jasněji už v prosinci, kdy měl Fasel letět do Běloruska jednat s prezidentem Alexandrem Lukašenkem, ale těsně před odletem mu vyšel pozitivní test na nemoc covid-19.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Debatovat tam měli o tom, zda země dokáže zajistit bezpečné pořádání turnaje pro účastníky i případné fanoušky. IIHF totiž disponuje zprávami (ty si nechala sama zpracovat), které vyjadřují pochyby o relevantnosti dat předkládaných tamní vládou o šíření pandemie v zemi.



Kromě toho se čím dál častěji objevují kritické hlasy politiků, kterým se nelíbí, že by se šampionát měl konat v zemi, kde Lukašenkův režim násilně potlačuje demonstrace. Orodoval za to i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

O případném bojkotu však země podle Břízy zatím stále neuvažují.