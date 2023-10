Nečas překonal Dostála, výhru ale nakonec slavil český gólman

Oba celky nastupovaly ke svému druhému víkendovému zápasu. Anaheim se vrátil domů po prohře 1:4 s Vegas a Carolina se přesunula z Los Angeles, které porazila divokým skóre 6:5 po nájezdech. V sezonní premiéře před domácím publikem vyšla Ducks skvěle hned zahajovací třetina, kterou ozdobili góly Sam Carrick, Pavel Mintjukov a hvězda zápasu Frank Vatrano.

Posledně jmenovaný se prosadil i ve druhé a třetí třetině a výhru 6:3 tak podpořil hattrickem. Carolina měla ve svém kádru pro změnu dvougólového střelce Teuva Teräväinena. Favorit zabral hlavně ve třetím dějství, kdy se dvěma využitými přesilovkami dostal na nejtěsnější rozdíl skóre 4:3. Svým prvním gólem sezony se pod to přičinil i Martin Nečas (19:39, 1+0, -2, 2 střely), jehož u vzdálenější tyče Lukáše Dostála našel pasem Michael Bunting.

Nakonec se ale radoval Dostál, jenž byl zvolen druhou hvězdou díky 32 zásahům proti 35 střelám Hurricanes, a společně s ním i obránce Radko Gudas (16:27, +1). Ten celkově posbíral 14 trestných minut, hlavně po šarvátce ze závěru druhého dějství.

Skvělý víkend mají za sebou hokejisté Ottawy. Výsledkem 5:2 totiž nejprve přehráli Philadelphii a následně i Tampu. Ta držela s kanadským celkem krok jen v úvodu duelu, když trefu Tarasenka vymazal Cirelli a na následný gól kapitána Brady Tkachuka odpovídal Tanner Jeannot.

Těsně před druhým odchodem do kabin ale Senators poslal zpět do vedení Mathieu Joseph a ve finální hrací části výsledek ještě pojistili podruhé skórující Tkachuk a do prázdné klece mířící Tim Stützle. Výhru tak slavil i český útočník Dominik Kubalík (12:33, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Góly:

06:52 Carrick (Leason)

08:31 Vatrano (Drysdale, Fowler)

12:06 Mintjukov (LaCombe, R. Strome)

36:44 Vatrano (R. Strome, McTavish)

58:03 Zegras (Terry, Henrique)

58:41 Vatrano (McTavish) Góly:

33:52 Teräväinen (Skjei, Pesce)

43:01 Teräväinen (Burns, Orlov)

55:29 Nečas (Bunting, DeAngelo) Sestavy:

Dostál (Gibson) – Drysdale, Fowler (A), Gudas, LaCombe, Ljubuškin, Mintjukov – Terry (A), Zegras, Henrique (A) – R. Strome, McTavish, Vatrano – Silfverberg, Groulx, Max Jones – Leason, Carrick, R. Johnston. Sestavy:

Raanta (Andersen) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, DeAngelo, Orlov – Jarvis, S. Aho II, Bunting – Nečas, Kotkaniemi, Teräväinen – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Noesen, Drury, Lemieux. Rozhodčí: Nicholson, Schrader – Barton, Apperson Počet diváků: 17 278