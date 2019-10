Pro mě bude jiné to, že o soupeři vlastně nic nevím, říká Čech před svojí hokejovou premiérou

Londýn Gólman Petr Čech si po skončení fotbalové kariéry v neděli poprvé v životě zachytá soutěžní zápas v hokeji. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentant se představí v brance svého nového týmu Guildford Phoenix v domácím utkání čtvrté anglické ligy proti Swindon Wildcats 2. Čech se připravuje stejně jako na fotbalový duel a je sám zvědavý, co se na stadionu při jeho premiéře strhne.

„Na první ostrý start se těším. Celou dobu, co jsem měl možnost s Guildfordem trénovat, jsem nemohl hrát zápasy. Je skvělé, že si to teď můžu vyzkoušet, a doufám, že to dobře dopadne,“ řekl Čech pro svou agenturu Sport Invest.

Start jeho hokejové kariéry vzbudil velký ohlas. „Strhla se obrovská lavina po celém světě, což asi nikdo nečekal. Že se třeba o tom někdo zmíní, to se čekalo, ale tohle ne. Je to dost velká neznámá, co se vůbec v neděli na tom zimáku strhne, kolik přijde lidí. To, že je neuvěřitelný zájem médií, to víme. Musíme to i korigovat, aby se to vůbec dalo zvládnout,“ podotkl Čech, který po konci fotbalové kariéry od této sezony působí jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea.

Před premiérou v hokejových soutěžích nervozitu příliš nepociťuje. Bude se připravovat stejně jako na fotbalové utkání. „Jediné, co bude pro mě jiné, je to, že o soupeři vlastně nic nevím. Na Chelsea bych si sehnal víc informací, takhle mi ty informace dá trenér,“ uvedl Čech.

„Samotná příprava na zápas bude stejná. Na mém rituálu, rozcvičení vevnitř před oficiálním rozcvičením, nic měnit nebudu. Vždy jsem to tak dělal u fotbalu a udělám to stejně. Vždy mě to připravilo na to, že jsem byl rozehřátý a mohl podat co nejlepší výkon. Rozbruslení je pak strukturou toho rozcvičení podobné jako to, co by člověk udělal před fotbalovým zápasem,“ dodal Čech.



Z ran pukem nemá strach. „Člověk má přece jen tu výstroj. I když to přes ni taky bolí, když se to trefí na špatné místo. Je to stejné jako ve fotbale, když vás někdo trefí z metru, taky to hrozně bolí. Puk přes lapačku štípne, tak skončíte s modřinou, no. Není to žádná velká tragédie,“ uvedl Čech.



Do útoku ho to netáhlo. „Vždy jsem bruslil z pozice brankáře. Nemyslím si, že bych na tom byl bruslařsky tak dobře, abych hrál někde v útoku. Ani to neumím. Nemyslím si, že bych vůbec mohl přemýšlet o tom, abych hrál na nějaké úrovni v poli,“ dodal Čech.