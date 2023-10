Posila pro Kladno, z Hradce přichází Smoleňák. Vracím se domů, hlásí

O jeho důležitosti v kabině i na ledě není sporu, Smoleňák je přesně tím typem hráče, kterého chcete mít u sebe v týmu a v žádném případě ne proti sobě.

Do Kladna se vrací po dlouhých dvanácti letech, kde tehdy u Středočechů dohrával sezonu při hostování ze Sparty.

„S Radkem jsme byli průběžně v kontaktu od léta a na začátku sezony. Když se vyjasnila jeho pozice v Hradci, k jednáním jsme se vrátili a jsem rád, že to dopadlo. Zkvalitní naši hru v předbrankovém prostoru, pomůže hlavně v přesilovkách,“ slibuje si od akvizice sportovní manažer Rytířů Jiří Burger.

„Jsem rád, že to vyšlo. Bavili jsme se celkem dlouho a čekal jsem, jak to dopadne. Nakonec se tak vyvinula i moje situace v Hradci,“ uvedl Smoleňák, který trénoval s novými spoluhráči hned ve středu dopoledne.

Radek Smoleňák (vlevo) z Hradce Králové oslavuje se spoluhráči výhru

Přidá se tak ke zkušené letce, kterou tvoří Tomáš Plekanec, Jakub Klepiš nebo Michael Frolík. Rozhodně dostane víc prostoru než v Hradci, kde už v minulé sezoně několikrát vypadl ze sestavy.

V lepší vytížení nemohl doufat ani v aktuální sezoně a po jednom odehraném zápase odchází.

„Zažili jsme spolu toho tolik, že nevím, kde začít. Finále Ligy mistrů, cesty vlakem do Grazu a Berlína, vítězství v základní části, stříbrná medaile. Zkrátka vzpomínky, na které nikdy nezapomenu, a já bych vám za ně chtěl upřímně od srdce moc poděkovat. Vážím si každé vteřiny, kdy jsem mohl nosit hradecký dres, navíc jako kapitán,“ napsal Smoleňák v rozlučkovém dopise.

„Nesmím zapomenout na výborné spoluhráče, trenéry, maséry, doktory a lidi, kteří pracují pro Mountfield HK. Vám všem patří také obrovský dík za to, jak jste mi moji kariéru udělali lehčí a krásnější,“ dodal.

Radek Smoleňák slaví s Matějem Machovským druhé vítězství na ledě Vítkovic.

Nyní oblékne dres s Rytířem. V týmu, který ho v mládežnických letech vychovával. Právě na Kladně začal svou kariéru, která mu přinesla řadu zajímavých angažmá.

Prošel draftem, NHL si zahrál za Tampu a Chicago. Vyzkoušel si ligu ve Finsku i Švédsku, působil také v KHL v Nižním Novgorodu, Chanty-Mansijsku, Medveščaku Záhřeb nebo Slovanu Bratislava.

Až před pěti lety se vrátil do české extraligy, kde až na krátkou štaci ve švýcarském Rapperswilu působil v Hradci.

Nyní začíná další a možná už poslední hráčskou kapitolu ve své kariéře. A to s jasným cílem: „Doufám, že Rytířům vrátím to, jak mě připravili do velkého hokeje. A také doufám, že Kladno posuneme v tabulce výš, kam dle mého názoru patří.“