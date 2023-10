Rulík má na reprezentačním seznamu 139 kandidátů, zajímá ho i Krejčí

„Máme na seznamu 83 útočníků, 40 obránců a 16 gólmanů. Je to rozdělené Evropa, extraliga a potom Severní Amerika, NHL, AHL. Ani juniorský šampionát nebudeme přehlížet, do Švédska určitě pojedu na celý šampionát. Kdyby tam někdo měl nadstandardní formu, tak by nás určitě taky zajímal,“ řekl Rulík.

S plány Krejčího už se osobně seznámil. „Mluvili jsme spolu, to bylo zásadní. Řekl mi své plány, já jsem s tím souhlasil. Směrem k nároďáku je to dostačující. Myslím, že to má hlavu a patu. Je to na jeho rozhodnutí. Pokud začne hrát a bude zdravý, tak s ním počítáme,“ uvedl Rulík.

Krejčí se loni po roce stráveném v Olomouci a zisku bronzu na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách vrátil do Bostonu a v polovině srpna se po 16 sezonách v NHL se slavnou ligou oficiálně rozloučil. Nastínil, že by se před MS rozehrál v extralize či Evropě. „To nechám, ať řekne on sám,“ řekl Rulík.

Kouče těší obrovský zájem příznivců, který se ukázal i při úterním začátku volného prodeje vstupenek. Za hodinu a půl byla dostupná část lístků na české zápasy vyprodána. Rulík věří, že domácí prostředí nebude pro tým svazující.

„Při posledním domácím mistrovství světa jsme překonali rekord návštěvníků přes 700 tisíc. Jen to opět potvrzuje, že je tady o hokej zájem a Česko je hokejová země. Je bez diskuze, že určité napětí v nás všech bude. My se pokusíme, aby v hráčích bylo takové to zdravé a ne přemíra namotivovanosti, protože ta někdy škodí. Pro každého, kdo má možnost si zahrát mistrovství světa v Praze, je to úplně jiné, než když je jinde,“ uvedl Rulík.

Nástupce finského kouče Kariho Jalonena chce během sezony co nejvíce hráčů vidět osobně v akci. „Nedokážu odhadnout, jestli uvidím všechny. V extralize určitě, v Evropě z části a uvidíme hráče na akci nároďáku. Do NHL se chystáme pravděpodobně po únorové akci Euro Hockey Tour, kdy to bude spět ke konci základní části a budou nějaké predikce, kdo má možnost postoupit a kdo ne,“ konstatoval.

Hráče hlavně po Evropě sleduje na dálku. „Existuje ale spousta možností, jak se k jejich hře dostat. Máme platformu InStat, kde jsou všechna jejich střídání nejen pět na pět, ale i oslabení a přesilovky. Zpětně se můžeme dívat, jak hráč pracuje v zápase a v jaké je formě.“

Český útočník David Krejčí (46) na střídačce

V extralize navštěvuje nejen zápasy, ale i tréninky. „Byl jsem zatím v Boleslavi, Kladně, Olomouci, Třinci a Brně. Do první listopadové akce budu na všech trénincích v extralize. Zajímá mě, jak hráči pracují v tréninku. Chci navázat osobní kontakt s trenéry. Říkám jim, jak mám připravené nominace a jakou mám filozofii. A jaké sleduju hráče a konfrontovat to s tím, jestli by mi nedoporučili další. Jsme také domluvení, že jim zavolám a budu je informovat před akcí, koho budu nominovat. Oni řeknou, jestli tam není třeba nějaký zdravotní problém, abychom předešli nějakým omluvenkám,“ prohlásil.

Vzájemně si i vyjasní, jak bude postupovat v době, kdy mají některé kluby nabitý program kvůli Lize mistrů či v případě Pardubic i Spenglerově poháru. „Pro mě je komunikace důležitá. Mám nějakou vizi, s kterou je seznámím. Na úvod preferuju osobní komunikaci, pak už se dá samozřejmě mluvit po telefonu. Je mi jasné, že v Lize mistrů někdo postoupí. Na druhou stranu hráčů nebereme z těch týmů moc, že by se to mělo dát zvládnout,“ řekl Rulík.

Na inspekční cestu po evropských soutěžích se chce vydat poprvé na přelomu listopadu a prosince.

Kádr pro Euro Hockey Tour a listopadový první turnaj Karjala ve Växjö a Tampere sestavuje se svými asistenty. Generální manažer Petr Nedvěd a jeho asistent Martin Havlát budu mít na starosti hlavně zámoří.

„Máme to rozdělené s asistenty. Já nejvíce sleduju útočníky, Marek Židlický obránce a Ondra Pavelec gólmany. Jirka Kalous má práci v Boleslavi a nejvíc nám pomůže v reprezentačních přestávkách. My si utvoříme kostru kostru v Euro Hockey Tour a do toho nám moc manažeři mluvit nebudou. Vstoupí do toho asi nejvíc před mistrovstvím světa, protože budou sestavovat hráče z NHL,“ řekl Rulík.

Vyrovnává se s absencí mladých nadějí. „Mladší hráče bych strašně rád bral, ale máme jich ve věku 20 až 25 let strašně málo. Jsou jedinci. V útoku mám v nominaci, kde je šest trojek a budeme brát pět, dva. Jeden 24 a druhý 25 let. Nechceme to přehnat s hráči přes třicet, ale také tam nějaké máme. Hráč jako (dvacetiletý obránce) Jirka Ticháček z Kladna je tu jediný nejen v extralize, ale i v Evropě. Všichni ti adepti jsou za mořem,“ konstatoval Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen.

Kouč Jalonen čelil před odvoláním kritice prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika za defenzivní styl hry. Rulík preferuje aktivní obranu.

„Co se týče situace, kdy jsme na kotouči, tak tam budou změny minimální. Tam bych chtěl určitě navázat na Kariho. Vůbec to nebylo špatné, hráli jsme to i s dvacítkou v Halifaxu a fungovalo to. Co se týče defenzivy, tam bychom chtěli hrát malinko odvážnější styl hokeje. Trošku obranu vysunout a presovat, nedávat soupeři tolik prostoru. Potom na úrovni mistrovství světa s týmy, jako je Kanada, Švédsko, Finsko a i někdo další, jak jim dáte prostor, tak oni si s tím poradí,“ dodal Rulík.