Šimek: Na střídačce jsme byli chcíplí. USA? Mají čtyři beky, nesmí se cítit dobře

Hovorný a upřímný Šimek se po sobotním krachu nabízel jako ideální respondent.

- Z nahuštěného programu NHL zná, jak se dá přes noc zapomenout na zpackaný výkon.

- Češi v zápase o bronz narazí na USA, které semifinále odehrály pouze se čtyřmi zdravými obránci. A Šimek dovede odhadnout, jak náročnou fušku musí zvládnout

- Personální nouzi Američané proti Finům řešili posunem dvou útočníků do obranné linie. S výměnou postů má český zadák taktéž zkušenost ze San Jose, kde párkrát zaskakoval v útoku.

Nejprve ale 29letý bek hovořil o porážce 1:6 s Kanadou.

Jak jste viděl semifinále?

Dobrá první třetina. Dobrý vstup, vedli jsme 1:0. Bohužel jsme nedokázali dát druhý gól z přesilovek. Pak zbytečný gól na 1:1 na konci třetiny. Měli jsme to zahrát trochu jinak. Konkrétně já, když jsem u toho byl. Nevím, jestli nás to srazilo, ale druhou třetinu jsme přestali úplně hrát. Udělali jsme dva fauly, oni dali dva góly z přesilovek a už jsme nedokázali vůbec odpovědět. Bohužel.

Šlo ve druhé třetině něco dělat, když Kanaďané navyšovali vedení?

Možnost byla. Nečekat, co oni budou dělat. Iniciativu jsme měli převzít my jako tým. Bohužel, dali na 2:1, pak na 3:1, což nás srazilo a nedokázali jsme na to vůbec zareagovat.

Ukázal se rozdíl mezi českým a kanadským hokejem?

Jo, jsou neskutečně šikovní. U toho čtvrtého gólu to Barzal udělal neskutečně. Oslabení možná hrajeme moc pasivně. On na vrcholku kruhu vzal puk, popojel dva tři metry a poslal to do šibenice. Možná je rozdíl v zakončení. Jsem plný emocí a nechci říct něco, co by mě mohlo mrzet. Bohužel. Šli si pro to víc než my.

Byla Kanada nejsilnější protivník, kterého jste potkali na šampionátu?

Jednoznačně, před zápasem jsem to čekal. Když jsem volal s bráchou, říkal jsem mu, že to bude nejtěžší zápas na turnaji. Když jsem viděl soupisku, s jakou přijeli, věděl jsem, že to jsou zase favoriti na titul. Potvrdili to, jsou ve finále. Já nám ale věřil, tým byl nahecovaný. Srazily nás nějaké chybičky.

Byla poslední třetina o tom, abyste se naladili na zápas o bronz?

Po dvou třetinách jsme si v kabině říkali, že dáme jeden kontaktní gól a pak se může dít cokoliv. Jenže oni dali rychle pátou branku, což bylo na naše hlavy moc. A oni si to v klidu odehráli.

Z NHL dobře znáte, jak se hrají dva zápasy ve dvou dnech. Jak přes noc vyčistit mysl?

Mám zkušenosti z farmy, kde jsme byli schopní prohrát 0:6, ale další den jsme ten stejný tým porazili 5:0. Teď hrajeme s jiným týmem. Prohru musíme hodit za hlavu, je to minulost. Pořád před námi visí medaile, musíme zregenerovat a věřím, že uděláme všechno pro to, abychom měli čistou hlavu. O bronz se porveme.

USA jste ve skupině porazili 1:0, může být zápas podobný?

Bude to jiný tým než v základní skupině. Kluci z Kanady i Ameriky mají v krvi, že jakmile začnou vyřazovací boje, hrají o dva levely výš. Musíme být na to připravení a hrát stoprocentně koncentrovaně. Nedělat zbytečné fauly, nebýt vylučovaní a dostat trošku jejich beky pod tlak. Mám dojem, že budou hrát na čtyři obránce. Jaycob Megna, se kterým hraju v San Jose, snad prý rodí, takže odletěl. Musíme ty zbývající čtyři beky dostat pod tlak, aby se necítili komfortně. To bude cesta.

Dovedete si představit, jak se hraje mančaftu se čtyřmi zadáky?

Útočníci jim musí dozadu hrozně moc pomáhat, nenechávat je ve štychu, celá pětka musí hrát pospolu. Koukal jsem na jejich zápas s Finy a klobouk dolů, co předvádí Seth Jones. Přišlo mi, že byl furt na ledě, ale přitom byl pořád plný energie. Radost se na něj dívat! Možná to bylo tím, že Fiňáci odcouvávali střední písmo, čímž ho nedostali pořádně pod tlak. On se pak cítí komfortně. To my potřebujeme Američany párkrát máznout.

Američané útočníky Laffertyho a Barbera poslali do obrany. Je náročné pro hokejistu přecvaknout na jiný post?

Útočníci kolikrát říkají, že bránit jako bek je jednoduché. Stačí couvat, nemusí forčekovat. V San Jose mě dvakrát dali do útoku a člověk pořádně neví, kde má jezdit. Má něco vsugerovaného, kde se má jako obránce pohybovat, a najednou jezdíte v útoku jako bludný Holanďan. Myslím, že útočníci v obraně to mají podobné.