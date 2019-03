Revoluční změna už v letošním play out? Trenéři budou moci využívat Coach’s Challenge

PRAHA Šéf hokejové extraligy Josef Řezníček v neděli uvedl, že chce v nadcházejícím play out nasadit na zkoušku kamerový systém pro takzvanou trenérskou výzvu. „V zápasech, ve kterých už o nic nepůjde, bychom ji zkušebně nasadili. Můžeme se domluvit i na přímém otestování,“ připouští Řezníček.

Kamerový systém vedený pod anglickým názvem Coach’s Challenge, tedy trenérská výzva, plánovala extraliga zavést už pro aktuální sezonu, nicméně připravený systém na stadionech měla méně než polovina klubů.

Proto se vše posunulo až pro nadcházející sezonu 2019/20. Vedení extraligy teď ale otázku trenérské výzvy opět otevřelo.

„Už v únoru proběhlo testování na zápasech juniorské extraligy ve Zlíně a v Mladé Boleslavi. Výsledky jsou velice pozitivní, vše fungovalo.“ pochvaluje si Řezníček.

A protože je zájem na důkladném prověření, trenérskou výzvu pravděpodobně extraliga vyzkouší ještě v této sezoně v play out.



„V zápasech, ve kterých už o nic nepůjde, bychom trenérskou výzvu nasadili. Zkušebně. Můžeme se i domluvit, že ji přímo otestujeme. Pokud se to bude týkat těch stadionů, které ji mají už připravenou,“ dodává Řezníček.

Z odpovědi vyplývá, že ne všechny týmy bojující v play out mají trenérskou výzvu už zavedenou. Tam, kde je, prý funguje špičkově.

Řezníček se také vyjádřil ke změně v podobě přímého sestupu z extraligy a přímého postupu z druhé nejvyšší ligy.

Dosud je totiž nevyjasněné, co budou dělat po základní části týmy, které se umístí na jedenáctém až třináctém místě. Tedy týmy, kterých se nebude týkat ani play off, ani sestup.



„Současně není stanoveno, jestli se bude hrát nějaká mezisoutěž. V téhle pozici se bavíme o tom, že ta tři mužstva nebudou dělat nic. Že by měla 8. března po sezoně,“ vysvětluje šéf extraligy.

Zklamáním jsou Sparta i zoufale poslední Pardubice

Řezníček na tiskové konferenci před play off zpětně hodnotil i základní část extraligy. Co řekl?

O Spartě: „Negativní překvapení. Začala velmi dobře, pak kádr zasáhly zranění. Myslel jsem, že s novým trenérem (Uwem Kruppem) a novou koncepcí bude hrát daleko výše. Bohužel to tak nebylo. Zahraniční trenér Krupp ale rozhodně není nic proti kvalitě extraligy. Naopak přispívá k rozvoji, domácí trenéři mohou nahlédnout na jiný styl. Jsem naprosto přesvědčený, že Krupp je dobrý specialista na svém místě, chytrý a komunikativní člověk. Extraliga si zaslouží mít cizí trenéry, mít „refresh“ (osvěžení). Těžko najít podíl, nakolik je Krupp důvodem, že je Sparta desátá po základní části. Těch vlivů je víc. Mohla to být zranění, disbalanc v kádru, přestárlé mužstvo, prohozené pozice...“

Smutnící sparťané

O Liberci: „Velice silný a sofistikovaný tým s velkým zázemím. Je manažersky zdatný a má dlouhodobou vizi.

O Olomouci: „Je pro nás překvapením, hrají atraktivní hokej, do čtvrtfinále play off jde na úkor jiných ambiciózních týmů jako Sparta. Ten tým za poslední roky vykazuje nadprůměrnou výkonnost na to, jaké má podmínky a šíři kádru. Dobře tým doplnili staršími hráči, mladší vyrostli v pilíře. Olomouc je koukatelná, vždy jde do zápasu s plným nasazením.“



O Pardubicích: „Zoufale poslední Pardubice jsou zklamáním. Nedokázaly se vyrovnat se skladbou kádru, několikrát měnily trenéry. Ani to nepomohlo, mají o čem přemýšlet.“

O Litvínovu: „Nemyslím si, že bychom měli mít obavu, že by play out vypustil (každý tým hraje šest zápasů a Litvínov má už teď náskok 18 bodů, pozn.). Jsou to profíci, kteří potřebují nějak dohrát sezonu. Ví, že mají náskok. Takže pokud třeba nasadí mladé hráče, bude to mít pozitivní efekt rozvoje.“

O Plzni: „Bude hrát o nejvyšší příčky. Milan Gulaš obhájil pozici nejproduktivnějšího hráče (to se podařilo v éře samostatné české extraligy jen Pavlu Paterovi v letech 1994 a 1995, pozn.). Je vidět, že je Milan odskočený, že s příchodem Kováře spustil kanonádu. Navíc počtvrté za sebou ovládl pozici nejlepšího střelce základní části hokejista z Plzně (dvakrát Dominik Kubalík, Tomáš Mertl a nyní Milan Gulaš).

Kapitán Plzně Milan Gulaš se raduje ze vstřeleného gólu

O Kometě: „Očekávání budou veliká, to ji může zbrzdit. Má ale charakterní hráče, kteří umí vyhrávat. Brno doplnilo kádr o velice dobré cizince jako Alexandre Mallet nebo Peter Mueller. Navíc přivedli zpět brankáře Marka Čiliaka.“

Play off v televizi

O přenosy se stejně jako v základní části podělí Česká televize a O2 TV, přičemž finále bude na obou programech. Oba vysílatelé si budou vybírat po vzájemné dohodě, a to i podle jejich vysílacích možností.

Až do semifinále budou zápasy začínat většinou v 17 hodin a druhý v 19 hodin, o víkendu je možný čas i od 15 hodin. Při finálové sérii dojde na sdílené přenosy obou vysílatelů.

Předkolo, hrané na tři vítězné duely, skončí nejdříve ve čtvrtek 14. března a nejpozději v neděli 17. března.

Čtvrtfinále, od kterého se hraje už na čtyři vítězství, odstartuje v pondělí 18. března a vyvrcholí nejpozději v neděli 31. března.



Stejně jako loni se budou v předkole rozhodovat první až čtvrtá utkání sérií v případě nerozhodného stavu ve dvacetiminutovém prodloužení s pěti bruslaři na obou stranách, poté případně rozhodnou nájezdy po pěti různých střelcích z každého týmu v základní sérii.

Klíčové páté utkání už by se hrálo do rozhodnutí bez nájezdů.



Pohár pro vítěze se zvětší

Pohár T. G. Masaryka dozná po sezoně změn. V současné podobě zbývá na poháru poslední místo pro vítěze.

Přidá se tedy nové kolo na spod. K tomu se změní i kvůli snazšímu zacházení. „Pohár nám jednou spadl,dojde na malou rekonstrukci, aby se lépe držel,“ vysvětluje Řezníček.

Semifinále začne ve středu 3. dubna, o finalistech bude nejpozději jasno v pondělí 15. dubna. Boj o titul začne ve čtvrtek 19. dubna a nový šampion bude korunován nejdříve v úterý 23. dubna a nejpozději týden nato.

Podobný postup je uplatňován také od čtvrtfinále, jen s tím rozdílem, že až do závěrečného souboje o titul platí model s nájezdy pro první čtyři zápasy, v utkáních číslo 5, 6 a 7 by se hrálo prodloužení až do rozhodnutí.



Vítěz získá 74 centimetrů vysoký a 15 kilogramů vážící Pohár T. G. Masaryka. Vedle toho je ve hře třetím rokem po sobě i prémie od společnosti Tipsport, která je generálním partnerem soutěže.

Milion korun je připraveno pro nového šampiona, vicemistr získá polovinu. Pro první tři týmy jsou připravené zbrusu nové sady medailí.

První tři týmy po základní části Liberec, Třinec a Plzeň si zajistily účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Pokud z tohoto tria vzejde i nový držitel titulu, dostane se i na čtvrtý celek po základní části Hradec Králové.