Richter: Byli jsme jaloví v koncovce, v oslabení jsme nepadali po držkách. Pešán tlak neunese a odstoupí

Bývalý hokejový reprezentant Pavel Richter.

Lidovky.cz: Je vyřazení už v osmifinále zasloužený výsledek, nebo příliš krutý?

Pro ty, co vypadnou, je to samozřejmě kruté vždycky. Proti Švýcarům jsme měli výborný začátek, vedli jsme, ale pak přišel hloupý Kovářův faul a Švýcaři během třinácti vteřin otočili. Pak to už odehráli dobře, zatímco my jsme byli jaloví v koncovce. Střelecky jsme byli špatní celkově, kromě zápasu s Rusy. Možná nám chyběli někteří střelci, kteří měli v týmu být.