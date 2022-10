Vrátíme se na MS 2024 v Česku, věří Treťjak. Světu prý ruský hokej chybí

Ruské weby uvádějí, že návrh pro návrat obou zemí do elitní skupiny získal 98 hlasů ze 119 možných. Jedenáct se mělo zdržet - včetně Finska - a proti měly hlasovat pouze Lotyšsko, Litva, Estonsko, Velká Británie a Ukrajina.

Redakce iDNES.cz zaslala českému svazu dotaz, jestli platí, že pro návrh zvedl ruku i zástupce Česka, odpověď zatím nepřišla.

Takový výsledek podle Rusů jednoznačně ukazuje, že svět jejich návrat vyhlíží a skutečně očekává.

Prezident ruské hokejové federace Vladislav Treťjak očekává, že k tomu dojde už v roce 2024, což by znamenalo, že sborná přijede i na mistrovství světa do Česka.

„Většina členů IIHF hlasovala pro návrat, není to pro nás tajemství, protože všichni víme, jak svět s ruským hokejem zachází. Samozřejmě očekáváme návrat v roce 2024 a uděláme pro to vše možné. Pracujeme na tom každý den. Naše národní týmy jsou připraveny naskočit do jakéhokoliv turnaje už zítra, řekl Treťjak po pátečním kongresu IIHF.

Zástupce Ruska v Radě IIHF Pavel Bure uvedl: „Vyjednali jsme s IIHF mnoho věcí. Rozhodnutí kongresu vítáme, i když zatím nevíme, kdy k návratu dojde.“

IIHF ve své zprávě neuvedla podmínky, co se musí stát, aby dala Rusku a Bělorusku zelenou pro návrat. Uvedla, že válku na Ukrajině sleduje a rozhodovat o tom bude vždy v květnu při výročním kongresu během mistrovství světa.

Jisté zatím je, že Rusko se nebude účastnit mezinárodních turnajů ani v nadcházející sezoně. A dál?

„Profitovat z návratu budou všichni kromě Rusofobů,“ píše redaktor Sport Express a zastánce ruských pořádků Michail Zislis. „Je to vítězství zdravého rozumu nad dočasnou politickou agendou. Ovšem optimismus je zatím mírný, protože z očividných důvodů nemá smysl mluvit o datu návratu.“

Ač mluví o očividných důvodech, slova o válce či zabíjení na Ukrajině se v jeho textech neobjevují.

Bývalého českého brankáře Dominika Haška naopak obviňuje z šovinismu za to, že se od počátku války kriticky vyjadřuje vůči Rusku a jeho sportovcům, a brojí i proti tomu, aby do Prahy přijeli ruští hokejisté s kluby NHL. „Jde o bezpečnost, byla by to propaganda ruské války,“ věří Hašek.

Bývalý útočník Sovětského svazu, dvojnásobný olympijský vítěz a mnohonásobný mistr světa Boris Michajlov k rozhodnutí IIHF uvedl: „Je to správné a spravedlivé, protože ze všech mezinárodních soutěží jsme byli vyřazeni nespravedlivě. Konečně jim to došlo. Jak by jedna z nejsilnějších hokejových zemí mohla jít do nižší divize? To by byl cirkus. To nás rovnou můžou poslat do Afriky.“

Páteční výsledek hlasování kongresu IIHF není překvapivý. Rusko i Bělorusko získaly za letošní šampionát body do koeficientu i přesto, že je IIHF z turnaje předem vyloučila. Rusko si tak udrželo třetí příčku, Bělorusko čtrnáctou.

„Aby bylo jasno, toto rozhodnutí nenaznačuje jejich návrat do soutěží IIHF. Kongres musel přijmout rozhodnutí, aby členové IIHF pochopili podmínky budoucí integrace Ruska a Běloruska do programu. Rada IIHF bude válku na Ukrajině nadále sledovat,“ uvedl její prezident Luc Tardif.

Až IIHF rozhodne o návratu obou zemí, bude to znamenat, že nahradí dva sestupující z elitní skupiny a z nižší divize nikdo nepostoupí.