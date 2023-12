Rusové hlásí: Mezinárodní hokej upadá. A Finové? Bez nás by nic nedokázali

„Přišli do naší ligy. A najednou začali vyhrávat mistrovství světa a olympijské hry. Nebýt KHL, nic by nedokázali. Sami si to moc dobře uvědomují,“ uvedl Rotenberg pro Match TV.

Do severské země, kde strávil část života, už se v minulosti několikrát opřel. „Můžu mluvit jen z vlastní zkušenosti, ale upřímně říkám, že fašismus je tam už velmi dlouho,“ prohlásil v červnu.

Bývá označován za nejmocnějšího muže ruského hokeje, kde má hned několik funkcí. Kromě reprezentace už třetím rokem vede i Petrohrad, k němuž nastoupil bez jakýchkoliv předchozích trenérských zkušeností.

V jednom z největších klubů v zemi dříve zastával také pozici viceprezidenta, momentálně dokonce šéfuje hokejovému svazu a pracuje v nejvyšším vedení KHL.

Provází jej kontroverzní pověst, rád má všechno pod kontrolou. Pochází z rodiny miliardářů, navíc těží z blízkého vztahu s prezidentem Vladimirem Putinem.

Roman Rotenberg na střídačce SKA Petrohrad.

Kritikou mezinárodního hokeje nešetří, uchyluje se k ní opakovaně. Razí názor, že největší akce postrádají bez Rusů smysl a vítězové se při jejich absenci nemají čím chlubit.

„Bez nás není žádná konkurence. Upadat nebudou jen Finové, ale také Kanada, USA a Švédsko,“ uvedl ve svém nejnovějším rozhovoru.

Podobně vidí aktuální situaci i bývalý útočník a trenér Boris Michaljov: „Ano, také Češi, Švédové a Finové mají zásluhy, ale vrcholem hokeje jsou a vždy byly souboje Ruska a Kanady.“

Rusové mají vzhledem k pokračující invazi na Ukrajině zákaz startu na mezinárodních akcích. Mistrovství světa vynechali dvakrát po sobě, na turnajích Euro Hockey Tour je nahradili Švýcaři.

Na předvánočním Channel One Cupu přivítá tým s oficiálním názvem „Rusko 25" (číslovka značí přibližný průměrný věk mužstva) Kazachstán a Bělorusko. Místo Číny se v Petrohradu od 14. do 17. prosince představí „Výběr hvězd VHL“, nižší ruské soutěže.

Jeho součástí budou i mladé naděje z KHL v čele s Matvejem Mičkovem, osmnáctiletým útočníkem a sedmičkou letošního draftu NHL, který aktuálně hájí barvy Soči.

„Jsem opravdu hrdý, že můžeme uspořádat náš tradiční turnaj, navíc před zaplněnými tribunami. Národní tým musí vidět i děti, aby před sebou měly cíl, kam se chtějí dostat,“ vyprávěl dvaačtyřicetiletý trenér.

Zdůraznil, že Rusové se i přes izolaci od většiny hokejového světa neustále posouvají. Sám si ale musí uvědomovat, že vyřazení z mezinárodních soutěží nejvíce odnáší právě oni.

Zápasy s výkonnostně slabšími soupeři nemají pro hráče takový efekt, svaz navíc přichází s bizarními plány. Třeba jako v červenci, kdy Rotenberg ohlásil možnost přátelského duelu s Indií.